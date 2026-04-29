Mediji: Tramp naložio dugotrajnu blokadu Irana

Američki predsjednik Donald Tramp naložio je savjetnicima da pripreme scenario za dugotrajnu blokadu Irana, piše Vol strit žurnal, pozivajući se na američke zvaničnike.

Isti izvor navodi da je Tramp druge opcije, uključujući nastavak vazdušnih udara ili povlačenje iz sukoba, ocijenio rizičnijim od održavanja blokade. Zamjenik portparola Bijele kuće Ana Keli rekla je za Vol strit žurnal da blokada omogućava Sjedinjenim Državama maksimalan pritisak nad teheranskim vlastima. Ona je ponovila da će Tramp prihvatiti samo sporazum koji garantuje nacionalnu bezbjednost SAD. (SRNA)

