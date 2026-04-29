Na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja će se održati vojna parada povodom 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, na kojoj će u sastavu pješadijske kolone učestvovati vojnici viših vojnih obrazovnih ustanova svih vidova i rodova Oružanih snaga Rusije, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Neće učestvovati konvoj vojne tehnike

Kako je saopšteno, na paradi neće učestvovati konvoj vojne tehnike, a zbog trenutne operativne situacije, na vojnoj paradi ove godine neće biti studenti vojnih škola "Suvorov" i "Nahimov" i kadetskih korpusa, prenosi Sputnjik.

Svijet Trudnicu ubio motornom pilom: Stigla ga zaslužena kazna

Na paradi će biti predstavljen rad vojnika svih rodova i vidova Oružanih snaga Rusije koji obavljaju zadatke u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini, kao i onih na borbenom dežurstvu, uključujući i u sastavu komandnih mjesta Strateških raketnih snaga, Vazdušno-kosmičkih snaga i na brodovima Ratne mornarice, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je napomenulo da će u okviru vazdušnog dijela parade iznad Crvenog trga preletjeti avioni ruskih akrobatskih grupa, a na kraju parade jurišni avioni Su-25 obojiće moskovsko nebo bojama ruske zastave.

9- maj - svjetski dan

U Rusiji se svake godine 9. maja, povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, održavaju Parade pobjede u više gradova, a centralna je na Crvenom trgu u Moskvi.

Region Maloljetnice fizički napale vršnjakinju: Sve snimale i proslijedile putem društvene mreže

Sovjetski Savez je izgubio 27 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu, uključujući i milione u Ukrajini, ali je na kraju potisnuo nacističke snage nazad u Berlin, gdje je Adolf Hitler izvršio samoubistvo, a crvena sovjetska zastava pobjede podignuta je iznad Rajhstaga 1945. godine.

Za Ruse, ali i za mnoge narode bivšeg Sovjetskog Saveza, 9. maj je najsvetiji datum u kalendaru.