Danas slavimo svete sestre: Ovo su vjerovanja i običaji za veliki praznik

29.04.2026 07:07

Данас славимо свете сестре: Ово су вјеровања и обичаји за велики празник
Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vjernici danas obilježavaju dan Svetih mučenica Agapije, Hionije i Irine.

Ove tri rođene sestre iz okoline Akvileje ostale su upamćene po svojoj nepokolebljivoj vjeri i stradanju u vrijeme progona hrišćana pod carem Dioklecijanom.

Vizija i stradanje svetih sestara

Nakon pogubljenja znamenitog duhovnika Hrisogona, njegovo tijelo pronašao je prezviter Zoil. Tridesetog dana nakon toga, sveti Hrisogon se javio Zoilu i najavio mu da će tri mlade djevojke mučenički postradati u roku od devet dana, što se i obistinilo.

Sestre su izvedene pred cara koji ih je savjetovao da se poklone idolima. One su to odlučno odbile, a Irina je caru hrabro poručila da je bezumno klanjati se predmetima od kamena i drveta koje su napravile ljudske ruke za dogovorenu cijenu. Razjareni car ih je bacio u tamnicu, a kasnije ih poveo sa sobom u Makedoniju.

Čudo u tamnici i poraz vojvode Dulkitija

Car ih je predao vojvodi Dulkitiju na mučenje. Dulkitije, vođen mračnim strastima, pokušao je da oskrnavi djevice. Međutim, kada je htio da uđe kod njih dok su se molile Bogu, potpuno je izgubio razum. Umjesto sestara, napao je crne kotlove i lonce ispred vrata, grleći ih i ljubeći, te je iz tamnice izašao potpuno garav i crn.

Mučenička smrt i vječna slava

Nakon toga, suđenje je preuzeo vojvoda Sisinije. Dvije starije sestre, Agapija i Hionija, osuđene su na smrt spaljivanjem. Irinu je sudija pokušao da ponizi slanjem u „bludilište“, ali su je anđeli Božiji spasili i izveli na brdo. Ne mogavši da se popne do nje, vojvoda je naredio vojnicima da je usmrte strijelama. Sveta Anastasija je kasnije prikupila njihova tijela i časno ih sahranila oko 304. godine, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

