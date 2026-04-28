Na obroncima koji vode ka Pančićevom vrhu, iznad ljekovitih izvora Lukovske Banje, nalazi se selo koje izgleda kao da je ostalo zarobljeno u nekom drugom vremenu.
Malo planinsko mjesto Štava, nedaleko od Kuršumlije, već vijekovima čuva neobičnu priču o rudnicima, sakrivenom blagu i potomcima drevnih Saksonaca koji su ovdje stigli još u srednjem vijeku.
Danas u selu živi tek oko stotinu stanovnika, ali svaki kamen, staza i staro ime kriju dio istorije koja odbija da bude zaboravljena.
Štava je poznata po tome što su u nju u 13. vijeku stigli Saksonci, rudari koje je, prema predanju, u ove krajeve doveo kralj Milutin. Njihov zadatak bio je da razvijaju rudnike po kojima je ovaj kraj nekada bio nadaleko poznat.
U okolini sela vijekovima su se vadili olovo, srebro, zlato i cink, a tragovi rudarske prošlosti i danas su vidljivi među planinskim padinama.
Posebnu pažnju privlači činjenica da se i danas među mještanima mogu vidjeti ljudi riđe kose i svjetlijeg tena, zbog čega mnogi vjeruju da su upravo oni potomci nekadašnjih saksonskih rudara. Čak i pojedina stara imena koja se i dalje mogu čuti u selu podsjećaju na njihovo porijeklo.
Oni koji posjete Štavu često kažu da tamo vlada potpuni mir. Mještani žive povučeno, daleko od gradske gužve i savremenog ritma života. Tradicija se i dalje čuva, a priče o precima prenose se sa generacije na generaciju.
Upravo zbog toga selo ostavlja utisak mjesta u kojem vrijeme teče drugačije – sporije i tiše.
Pored rudarske istorije, Štavu prate i brojne legende. Najpoznatija među njima govori o skrivenom blagu kralja Milutina koje je, navodno, zakopano negdje u šumama i stenama oko sela.
Prema pričama koje kruže ovim krajem, tragovi koji vode do blaga navodno se kriju na crkvi Svetog Mine. Zbog toga godinama u ovaj kraj dolaze avanturisti i tragači za blagom, nadajući se da će pronaći davno sakriveno bogatstvo, prenosi portal „Lepote Srbije“.
Mještani o tome rijetko govore, ali legenda i dalje živi.
Štava danas nije samo malo planinsko selo. To je mjesto u kojem se istorija i legenda neprestano prepliću. Od priča o saksonskim rudarima i bogatim rudnicima do misterije skrivenog blaga, ovo selo čuva duh nekih davno prošlih vremena.
U njemu prošlost nije zaboravljena – ona se osjeća u starim imenima, kamenim putevima i pričama koje mještani i dalje šapatom prenose dalje, prenosi Ona.rs
