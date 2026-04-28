Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

28.04.2026 14:41

Какво нас вријеме очекује сутра?
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, a od podne se očekuju lokalni pljuskovi.

Jutro će biti promjenljivo oblačno na istoku i jugu uz sunčane periode, a u ostalim pred‌jelima potpuno oblačno uz slabu kišu na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana biće svježije uz padavine koje se šire prema istoku, a lokalno su mogući i pljuskovi sa grmljavinom.

Uveče u većini pred‌jela biće oblačno sa slabom kišom.

U Hercegovini će se veći dio dana zadržati promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane intervale, a slaba kiša je moguća samo lokalno tek uveče.

Društvo

Pogodnost za građane BiH: Novi način izdavanja dokumenta

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu do 12, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

Danas je bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Čemerno 17, Kneževo, Han Pijesak 18, Kalinovik, Sokolac 19, Gacko, Zvornik 20, Bijeljina, Drinić, Novi Grad, Srebrenica, Bihać, Livno, Tuzla 22, Banjaluka, Doboj, Mrkonjić Grad, Ribnik, Srbac, Sanski Most, Sarajevo 23, Bileća, Prijedor 24, Rudo, Trebinje, Foča, Bugojno, Jajce, Zenica 25, Višegrad 26, Mostar 29 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Погодност за грађане БиХ: Нови начин издавања документа

Društvo

Pogodnost za građane BiH: Novi način izdavanja dokumenta

2 h

0
Обука у Залужанима

Društvo

Saradnja Srpske i Češke: Počela medicinska obuka za pripadnike MUP-a i RUCZ

3 h

0
Милан Зечевић на кинеском отворио сајам у Кини, салом се проломио аплауз

Društvo

Zečević na kineskom otvorio sajam u Kini, aplauz zagrmio salom

4 h

0
Нудио полицајцу мито па ухапшен

Društvo

Fond PIO isplaćuje penzije za 2.200 korisnika u Austriji

5 h

0

  • Najnovije

16

36

Haos u Meksiku nakon hapšenja vođe kartela

16

13

Siner se približio Đokovićevom rekordu

16

13

Šta se dešava? Dvije vožnje u kontra smjeru danas!

16

03

Tramp: Iran nas obavijestio da je u stanju kolapsa

15

53

Da li će kralj Čarls progovoriti o Epstinovim žrtvama?

