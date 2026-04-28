Fond PIO isplaćuje penzije za 2.200 korisnika u Austriji

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske isplaćuje penzije za oko 2.200 korisnika u Austriji, a od polovine godine trebalo bi da uspostavi elektronsku razmjenu podataka sa tom zemljom.

Rekao je to pomoćnik direktora Fonda u sektoru ostvarivanja prava iz osiguranja Radan Nikolić u Doboju, uoči Međunarodnih savjetodavnih dana nosilaca osiguranja u BiH i Austriji, da je ovaj skup u službi građana kako bi dobili direktne odgovore o načinima ostvarivanja prava, uslova obračuna, te novih digitalnih rješenja od predstavnika austrijskog Fonda.

On je istakao da su austrijske kolege danas i sutra u Filijali Fonda PIO u Doboju i pozvao građane da iskoriste ovu savjetodavnu priliku.

Nikolić je podsjetio da je krajem 2024. godine sa Austrijom potpisan ugovor o elektronskoj razmjeni podataka, na čijoj implementaciji se još radi.

"Postoje određeni problemi kod austrijskog osiguranja i `Dojče posta` koji kontrolišu te podatke i mi se nadamo da ćemo polovinom ove godine uspjeti da obezbijedimo elektronsku razmjenu činjenice smrti, a nakon toga i elektronsku razmjenu iznosa penzije", izjavio je Nikolić.

Predstavnik austrijskog Fonda Markus Drajer ocijenio je svrsishodnim organizovanje savjetodavnih dana i naveo da se intenzivno radi na kreiranju programa za elektronsku razmjenu podataka sa fondovima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Vršilac dužnosti rukovodioca dobojske filijale Fonda PIO Vedrana Ivanović istakla je da za jedan dan završe postupak izdavanja potvrde o stažu u slučajevima kada se priloži sva dokumentacija.

Prema njenim riječima, Fond PIO Srpske ima 2.241 korisnika u Austriji, od tog broja 1.527 korisnika srazmjerne penzije i 714 korisnika starosne penzije.

Ona je ocijenila da savjetodavni dani nisu samo formalnost već prilika da stranke u postupku i saradnji sa stručnjacima ostvare sva svoja prava.

Istaknuto je da Fond PIO Republike Srpske u prosjeku za šest dana završi postupak izdavanja rješenje o stažu, prenosi Srna.