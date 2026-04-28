Logo
Large banner

Fond PIO isplaćuje penzije za 2.200 korisnika u Austriji

Autor:

ATV
28.04.2026 11:29

Komentari:

0
Foto: ATV

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske isplaćuje penzije za oko 2.200 korisnika u Austriji, a od polovine godine trebalo bi da uspostavi elektronsku razmjenu podataka sa tom zemljom.

Rekao je to pomoćnik direktora Fonda u sektoru ostvarivanja prava iz osiguranja Radan Nikolić u Doboju, uoči Međunarodnih savjetodavnih dana nosilaca osiguranja u BiH i Austriji, da je ovaj skup u službi građana kako bi dobili direktne odgovore o načinima ostvarivanja prava, uslova obračuna, te novih digitalnih rješenja od predstavnika austrijskog Fonda.

On je istakao da su austrijske kolege danas i sutra u Filijali Fonda PIO u Doboju i pozvao građane da iskoriste ovu savjetodavnu priliku.

Nikolić je podsjetio da je krajem 2024. godine sa Austrijom potpisan ugovor o elektronskoj razmjeni podataka, na čijoj implementaciji se još radi.

PR-PENZIONERISANJE-05042026-3230.JPG

"Postoje određeni problemi kod austrijskog osiguranja i `Dojče posta` koji kontrolišu te podatke i mi se nadamo da ćemo polovinom ove godine uspjeti da obezbijedimo elektronsku razmjenu činjenice smrti, a nakon toga i elektronsku razmjenu iznosa penzije", izjavio je Nikolić.

Predstavnik austrijskog Fonda Markus Drajer ocijenio je svrsishodnim organizovanje savjetodavnih dana i naveo da se intenzivno radi na kreiranju programa za elektronsku razmjenu podataka sa fondovima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Vršilac dužnosti rukovodioca dobojske filijale Fonda PIO Vedrana Ivanović istakla je da za jedan dan završe postupak izdavanja potvrde o stažu u slučajevima kada se priloži sva dokumentacija.

Prema njenim riječima, Fond PIO Srpske ima 2.241 korisnika u Austriji, od tog broja 1.527 korisnika srazmjerne penzije i 714 korisnika starosne penzije.

Ona je ocijenila da savjetodavni dani nisu samo formalnost već prilika da stranke u postupku i saradnji sa stručnjacima ostvare sva svoja prava.

Istaknuto je da Fond PIO Republike Srpske u prosjeku za šest dana završi postupak izdavanja rješenje o stažu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Penzioneri

Fond PIO

Austrija

Isplata penzija

novac

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

12

55

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

12

50

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

12

47

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

12

42

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

12

36

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner