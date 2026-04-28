U BiH ponovo stiže minus: Prognoza do kraja sedmice

28.04.2026 09:18

У БиХ поново стиже минус: Прогноза до краја седмице
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Danas se u Bosni i Hercegovini prije podne prognozira pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana uz umjeren razvoj oblačnosti po Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, uz mogućnost slabe grmljavine.

Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni.

U srijedu, 29. aprila, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana se očekuju lokalni pljuskovi, a na sjeveru Bosne i slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.

U četvrtak, 30. aprila, umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom prije podne. Tokom dana, bez padavina i postupno razvedravanje. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 20 stepeni.

U petak, 1. maja, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura većinom između -1 i 6, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 20 stepena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

