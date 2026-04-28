Ovo može skupo da vas košta: Obavezan dokument koji mnogi zaboravljaju

28.04.2026 07:45

Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.
Jedna od najčešćih dilema pred put na more, posebno za one koji putuju automobilom, jeste pitanje zelenog kartona.

Iako se svake godine o tome mnogo govori, zabuna i dalje postoji, najviše zato što pravila nisu ista za sve zemlje kroz koje prolazite.

Veliki broj putnika zna da zeleni karton nije potreban za ulazak u Grčku, ali tu se najčešće pravi kobna greška – većina vozača do grčke obale dolazi preko Sjeverne Makedonije, gdje su pravila drugačija.

Šta je zapravo zeleni karton?

Zeleni karton je međunarodni dokaz o osiguranju vozila. On potvrđuje da vaše vozilo ima važeće osiguranje koje se priznaje i van granica zemlje u kojoj je registrovano. Iako se u Evropi teži ukidanju ovog dokumenta, taj proces još uvijek nije završen za sve tranzitne zemlje.

Ključna pravila za sezonu 2026:

Grčka: Zeleni karton nije potreban. Dovoljna je polisa obaveznog osiguranja i standardna dokumenta.

Sjeverna Makedonija: Zeleni karton je obavezan. Bez njega ne možete regularno proći kroz ovu zemlju. Ako ga zaboravite, na granici ćete morati platiti privremeno osiguranje, što je znatno skuplje i uzrokuje velika zadržavanja.

Bugarska: Zeleni karton nije potreban. Ovo je jedan od razloga zašto se dio putnika odlučuje za ovu alternativnu rutu.

Vozači se vode pravilom za Grčku, zaboravljajući da za Sjevernu Makedoniju važe drugačiji propisi.

Mnogi ne provjere datum na zelenom kartonu. Dešava se da dokument istekne tokom boravka na moru, što stvara veliki problem pri povratku.

Vađenje dokumenta na samoj granici uvijek je skuplje i stresnije nego u matičnoj osiguravajućoj kući.

Ako putujete najčešćom rutom preko Sjeverne Makedonije, bez zelenog kartona ne krećite na put. Pripremite dokumenta na vrijeme kako biste izbjegli nepotrebne troškove i čekanja u kolonama, prenosi Put do Grčke.

