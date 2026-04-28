Pogledajte gdje će danas u Banjaluci biti isključena struja

Zbog planiranih radova na mreži, dijelovi banjalučkih naselja Karanovac, Bastasi, Balte, Javorani, Eraci i Tisovac biće bez napajanja električnom energijom od devet do 14 časova.

Istovremeno, iz "Elektrokrajine" najavljuju da će od devet do 12 časova struja biti isključena i u ulicama Drakulićka, Đulija, Ivana Gorana Kovačića, Lovćenska i Subotička.

Nadležni apeluju na potrošače za razumijevanje, ističući da su ovi prekidi neophodni radi redovnog održavanja i unapređenja elektromreže.