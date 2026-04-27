Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

Model na osnovu kojeg će se raditi spomenik knezu Lazaru uveliko se izlijeva u bronzi u jednoj subotičkoj livnici iako je tender za ovaj spomenik Grad Banjaluka na čelu sa gradnoačelnikom Draškom Stanivukovićem raspisao tek u prošli petak.

Prema našim informacijama portala Kapital, model se u Subotici nalazi već mjesec dana na livenju, a tenderska dokumentacija kojom se traži najpovoljniji ponuđač je objelodanjena tek 24. aprila.

Umjetnicima koji su radili model je jednostavno rečeno da počnu sa izradom, te da je potrebno da bude završen što prije.

Vajar ga je uspio napraviti za samo 25 dana. Spomenik bi trebao zvanično biti postavljen početkom septembra, pred opšte izbore.

U subotičkoj livnici su na pitanje novinara portala Kapital da li se kod njih u bronzi izlijeva pomenuti model kratko odgovorili: „Ima nešto u perspektivi, a otkud vi znate za to i za nas?“

Podsjetimo, Grad Banjaluka raspisao je tender u kojem je ponudio 1,7 miliona KM sa porezom za spomenik kneza Lazara visok osam metara, a koji bi trebao stajati na raskrsnici u banjalučkom naselju Lazarevo.

Konkretno, grad je raspisao nabavku za izgradnju spomenika knezu Lazaru sa parternim i pejzažnim uređenjem na kružnoj raskrsnici ulica Ivana Gorana Kovačića, Braće Pišteljića, Knjaza Miloša i Bulevar srpske vojske.

Od ponuđača, osim projekta, traže i izgradnju temelja, postamenta, izradu parternih zidova, ali izradu modela u glini.

„Livenje modela u bronzi u razmjeri 1:1. Dimenzije izlivenog i montiranog modela moraju da zadovolje minimum 800×372 (visina puta širina), ne računajući postament“, istaknuto je u tenderskoj dokumentaciji.

Sve ovo još je jedan dokaz nepromišljenih poteza gradonačelnika Draška Stanivukovića kojem nije prvi put da poslove zaključuje prije raspisivanja tendera.

Za Draška ne postoji Zakon o javnim navkama

On i njegova administracija su i ranije i 2023. i 2022. godine ukrasili uži centar Banjaluke povodom novogodišnjih praznika, iako tender za odabir firme koja bi trebala biti zadužena za taj posao nije bio još okončan.

Slično je postupio i kod tendera za izgradnju kuće „Predah“ namijenjene za d‌jecu sa poteškoćama u razvoju.

Konkretno, ime kompanije „Gradip“ iz Prnjavora kao izvođača radova je stajalo na tabli daleko ranije nego je tender raspisan.

Transperensi internešnal BiH je zbog ovog slučaja podnio i krivičnu prijavu protiv Stanivukovića.