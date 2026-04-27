Kresojević izignorisao pitanje: Gdje je usmjeren novac za banjalučki aerodrom?

Poslanik PDP-a Bojan Kresojević danas je izbjegao da odgovori na pitanje novinara ATV-a gdje je usmjereno 200 hiljada KM koje je bilo odobreno za banjalučki aerodrom.

"Mislim da sam odgovorio na sva pitanja", poručio je kratko Kresojević.

ATV je i ranije pokušavala da dobije odgovor na ovo pitanje. Konkretan odgovor nikada nije stigao.

Podsjećamo, aerodromu je prije tri godine obećana i podrška Grada Banjaluke, koji ima najviše koristi od aerodroma.

Trebalo je da Grad izdvoji 200.000 KM, ali do isplate nikada nije došlo.

Banja Luka Crnadak osniva novu stranku: Kako je reagovao Stanivuković?

Jedina podrška jedinom aerodromu u Republici Srpskoj biće iz Vlada Republike Srpske koja će subvencionisati aerodrom u Banjaluci sa 2 miliona maraka.