Kresojević izignorisao pitanje: Gdje je usmjeren novac za banjalučki aerodrom?

Autor:ATV
Komentari:0
Poslanik PDP-a Bojan Kresojević danas je izbjegao da odgovori na pitanje novinara ATV-a gdje je usmjereno 200 hiljada KM koje je bilo odobreno za banjalučki aerodrom.
"Mislim da sam odgovorio na sva pitanja", poručio je kratko Kresojević.
ATV je i ranije pokušavala da dobije odgovor na ovo pitanje. Konkretan odgovor nikada nije stigao.
Podsjećamo, aerodromu je prije tri godine obećana i podrška Grada Banjaluke, koji ima najviše koristi od aerodroma.
Trebalo je da Grad izdvoji 200.000 KM, ali do isplate nikada nije došlo.
Jedina podrška jedinom aerodromu u Republici Srpskoj biće iz Vlada Republike Srpske koja će subvencionisati aerodrom u Banjaluci sa 2 miliona maraka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Trenutno na programu