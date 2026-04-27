Crnadak osniva novu stranku: Kako je reagovao Stanivuković?

Šef kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak, predao je Osnovnom sudu u Banjaluci zahtjev za registraciju nove političke stranke.

Ovu informaciju danas je potvrdio predsjednik Pokret Sigurna Srpska i predsjednik PDP-a i Draško Stanivuković.

"Rekao mi je to prije mjesec dana, sjedili smo, razgovarali, ja sam mu tada poželio mnogo sreće i mnogo uspjeha. Želim mu sve najbolje i svakom ko god smatra da je tako nešto potrebno da se desi na političkoj sceni", rekao je Stanivuković.

Istakao je da je narod taj koji će reći čije su odluke imale više ili manje smisla, čije su odluke bile ispravnije od drugih.

"Moje nije da to procjenjujem i komentarišem. Ako neko od mojih saradnika ikada na sekund pomisli da se negdje drugo može više afirmisati, bolje politički djelovati ili više ostvariti političke, nacionalne i opšte javne interese, meni je to potpuno u redu tako da je sa te strane pružena ruka", rekao je Stanivuković.

Istakao je da je Crnatku dao, džentlmenski, dovoljno prostora iako mi je najavio da osniva novu stranku prije mjesec dana.

"On se formalno pravno u našem klubu vodi kao šef i sve ostalo, ja ne žurim da te procese ubrzam, kad on kaže da je njegov subjekat registrovan, mi ćemo tada imenovati novog šega kluba", rekao je Stanivuković.

Podsjećamo, Crnadak prethodnih mjeseci u svojim izjavama nije skrivao da se ne slaže s politikom koju vode Draško Stanivuković i njegov novi pokret.

Ovime je, praktično, stavljena tačka na višemjesečne spekulacije oko toga da će Crnadak zbog neslaganja s aktuelnim vrhom PDP i novoformiranog političkog pokreta Stanivukovića, napustiti PDP u čijem je radu učestvovao od samog osnivanja.

Crnadak je ranije stakao da se "do kraja mora raščistiti situacija u PDP, opoziciji u Republici Srpskoj i generalno na političkoj sceni".