Станивуковић о сјечи стабала на обали Врбаса: Прихватили смо одговорност

27.04.2026 13:14

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, реаговао је на допис Центра за заштиту животне средине поводом сјече стабала на обали Врбаса уз тврдњу да градска администрација нема шта да крије.

"Све информације које траже ће и добити. Ми смо рекли да се ради о једној врби, док се код осталог ради о неколико топола и багрењу које се води као грање и које се свакако треба третирати. Прихватили смо одговорност да је једна здрава врба посјечена. Добићете све податке, немамо шта да кријемо", рекао је Станивуковић и додао:

"Настојаћемо да радимо на том пројекту како бисмо на том мјесту засадили додатних 50 врба", поручио је Станивуковић, најављујући да ће јавност бити детаљно обавијештена о свим наредним корацима.

Подсјетимо, Центар за животну средину упутио је дописе надлежним органима и тражио хитно поступање.

Од Града Бањалука су тражили да јавност детаљно упозна са свим потребним дозволама које су издате за ову активност, са пројектом уређења шеталишта, да изађе са информацијом које правно лице је сјекло стабала и колико је та грешка коштала грађане Бањалуке.

Такође, тражили су информације којим просторно-планским документом је предвиђено уређење шеталишта, те да ли је Градска управа планирала да јавно упозна грађане Бањалуке са својим намјерама и када?

Поручују како ће у свјетлу нових чињеница и наставка деструкције животне средине ради шеталишта, Центар за животну средину допунити и кривичну пријаву која је у претходном периоду већ поднесена против именованих одговорних лица Градске управе Града Бањалука.

"Да ли ће Градска управа и овог пута одбијати да достави информације, чиме ћемо бити приморани да покрећемо управни спор, или ће ипак поступити законито и у интересу грађана доставити информације", питали су из Центра.

