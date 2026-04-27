Inspekcija na terenu zbog sječe stabala na obali Vrbasa

Postupajući po predstavci Centra za životnu sredinu u vezi sa sječom stabala na obali Vrbasa, republička vodna inspekcija pokrenula je inspekcijski postupak, potvrđeno je za ATV.

Cilj postupka je utvrđivanje da li investitor posjeduje potrebna vodna akta za izvođenje radova na vodnom zemljištu, te da li se pridržava propisanih uslova.

Hronika Žena uhapšena u akciji "Aries" predata Tužilaštvu

"Više informacija o utvrđenom činjeničnom stanju imaćemo nakon završetka postupka", naveli su iz inspektorata.

U pogledu budućih građevinskih radova, naglašeno je da je, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenja, za nadzor nad izgradnjom objekata za koje odobrenje izdaje lokalna samouprava nadležna gradska urbanističko-građevinska inspekcija. S obzirom na to da je u konkretnom slučaju riječ o radovima za koje dozvolu izdaje nadležno Odjeljenje Grada Banjaluka, dalji inspekcijski nadzor je u nadležnosti gradskih inspektora.