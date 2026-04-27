Logo
Large banner

Inspekcija na terenu zbog sječe stabala na obali Vrbasa

Autor:

ATV
27.04.2026 12:46

Komentari:

0
Посјечена стабла на обали Врбаса
Foto: ATV

Postupajući po predstavci Centra za životnu sredinu u vezi sa sječom stabala na obali Vrbasa, republička vodna inspekcija pokrenula je inspekcijski postupak, potvrđeno je za ATV.

Cilj postupka je utvrđivanje da li investitor posjeduje potrebna vodna akta za izvođenje radova na vodnom zemljištu, te da li se pridržava propisanih uslova.

Hronika

Žena uhapšena u akciji "Aries" predata Tužilaštvu

"Više informacija o utvrđenom činjeničnom stanju imaćemo nakon završetka postupka", naveli su iz inspektorata.

U pogledu budućih građevinskih radova, naglašeno je da je, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenja, za nadzor nad izgradnjom objekata za koje odobrenje izdaje lokalna samouprava nadležna gradska urbanističko-građevinska inspekcija. S obzirom na to da je u konkretnom slučaju riječ o radovima za koje dozvolu izdaje nadležno Odjeljenje Grada Banjaluka, dalji inspekcijski nadzor je u nadležnosti gradskih inspektora.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Centar za životnu sredinu

sječa stabala

Banjaluka

Inspekcija

republička vodna inspekcija

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner