Žena uhapšena u akciji "Aries" predata Tužilaštvu

27.04.2026 12:40

Жена ухапшена у акцији "Ариес" предата Тужилаштву
Foto: Tužilaštvo Kantona Sarajevo

Ilana Begić Balen iz Sarajeva, koja je uhapšena u policijskoj akciji Aries, predata je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo (KTKS).

Osumnjičena će biti zadržana 24 sata, a u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljka odlučiće o prijedlogu za dalje mjere.

Ona se tereti za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Podsjećamo, tokom pretresa, pronađeno je i oduzeto pet kompletnih indoor laboratorija za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuana sa više stotina stabljika, više od 2.700 grama suhe zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu marihuana, digitalne vage, drobilice, različita oprema potrebna za rad laboratorija, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

