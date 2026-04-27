Dodik: Nastaviti razvoj Kozarske Dubice kao uspješne opštine

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Dana opštine Kozarska Dubica, uz uvjerenje da će predanim radom, odgovornošću i vizijom biti nastavljen razvoj ove loklane zajednice kao prosperitetne i uspješne.

"Neka ovaj značajan datum bude prilika da se podsjetimo hrabrosti i odlučnosti predaka u borbi protiv nacizma i fašizma, ali i podstrek za nove uspjehe, zajedništvo i jačanje lokalne zajednice", poručio je Dodik.

Dodik je načelniku opštine Kozarska Dubica Igoru Savkoviću i predsjedniku Skupštine opštine Milošu Banjcu poželio mnogo uspjeha u daljem radu, a svim građanima dobro zdravlje, sreću i napredak.

"Povodom Dana opštine Kozarska Dubica, upućujem iskrene čestitke vama, odbornicima i svim stanovnicima Kozarske Dubice", poručio je Dodik.

Kozarska Dubica slavi 27. april kao Dan opštine u znak sjećanja na oslobođenje od fašizma u Drugom svjetskom ratu, piše Srna.