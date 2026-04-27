Konferencija o presudama Suda BiH; Veliki broj boraca se pridružio govornicima

Foto: ATV

U Banjaluci se održava konferencija "Krivični progon kao instrument revizije istorije - ugrožavanje slobode mišljenja i govora presudama Suda BiH".

Konferenciju organizuje Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske uz podršku premijera Srpske i Ministarstva pravde. Govornicima se pridružio i veliki broj boraca Vojske Republike Srpske, koje je je dočekao predsjednik Vlade Srpske Savo Minić. Iz Centra su, uoči konferencije, naveli da istorija Evrope i savremenog svijeta pokazuju da je odnos prema naučno utvrđenim činjenicama i istraživanju jedno od osnovnih mjerila razlike između slobodnih - demokratskih i, sa druge strane, totalitarnih poredaka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.