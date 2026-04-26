Stanje generala Mladića zahtijeva da mu se hitno omogući liječenje u Srbiji

Darko Mladić potvrdio je da je upućen hitan zahtjev Mehanizmu u Hagu za puštanje na liječenje u Srbiji, dok ljekari, kako tvrdi, smatraju da je general na samrti.

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je i dalje vrlo teško, kaže to za ATV Darko Mladić. Očekuje se brz odgovor iz Haga. Istovremeno, pribojava se kupovine vremena.

Mladićev sin se nada da će general dobiti priliku da živ dođe u Srbiju, da bi mu, kako kaže, malo produžili život. Generalova supruga se juče vratila iz Haga. Dozvolili su joj da ostane malo duže s njim, nego sinu.

Pokušala ga je motivisati i dati mu vode. Razgovarali su i danas kratko telefonom.

"Čuvari su stavili telefon pored njega. Ja sam se javio, moja majka se javila, čuo je malo i djecu. Možda smo jedno pet minuta pričali, mislim, mi smo pričali, on je uglavnom slušao. Srećan sam da smo mogli bar malo da se čujemo, odnosno da on nas čuje, da čuje malo djecu", rekao je za ATV Darko Mladić i dodao:

"Dobro je da je ona bila sa njim da on osjeti tu bliskost koliko je god moguće dok je u tim uslovima sa članovima porodice, pogotovo sa njom".

Brutalno i monstruozno postupanje Haškog tribunala prema generalu Mladiću još jednom pokazuje da je taj sud formiran kako bi isključivo bio mučilište za Srbe, kategoričan je Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.

"Kako bi bio mjesto odakle nijedan Srbin koga su, mogu slobodno reći, nasilu odveli, jer rijetki su oni koji su otišli samovoljno zbog činjenice da su, dakle, i oni sami shvatili da je taj sud ništa drugo do, pa možemo slobodno reći, jedan logor za Srbe iz koga će malo ko izaći živ i vratiti se svojoj porodici", rekao je Kojić za ATV.

Svaki čovjek zaslužuje da posljednje dane provede u krugu porodice, poruka je Sava Štrpca.

Očekuje da Mehanizam za krivične sudove u Hagu primijeni "Mandelina pravila“ – bez diskriminacije i osvete. Situacija je mnogo gora u odnosu na prošlu godinu kada su zahtjevi za puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga bili odbijeni, naglašava Štrbac, direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas.

"Kažu da se po prvi put slažu i naši medicinari i ljekari UN-a, što bi moglo biti, ako je tako, i dovoljan razlog ovaj put da ga puste da dođe kući da umre", rekao nam je Štrbac.

To je još jedna potvrda da bi odluka Mehanizma trebalo da bude brza i pozitivna. Ukoliko do toga dođe, sve je već spremno - general bi mogao vrlo brzo da bude prebačen na liječenje u Srbiju.