Sahranjena majka Milorada Dodika

26.04.2026 14:57
Сахрана Мире Додик мајке предсједника СНСД-а Милорад Додика
Mira Dodik, majka predsjednika Milorada Dodika, sahranjena je danas na porodičnom groblju u Mrčevcima kod Laktaša.

Opijelo je služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje sveštenstva Eparhije banjalučke.

Sahrani je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Srpske Savo Minić, predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić, ministri u Vladi Srpske, predstavnici koalicionih političkih partija.

Posljednjem ispraćaju prisustvovili su i predstavnici javnih preduzeća i institucija Srpske, predstavnici Republike Srpske u institucijama na nivou BiH, predstavnici gradova i opština Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rodbina, prijatelji porodice i brojni građani.

Saučešće Dodiku prethodnih dana uputili su brojni zvaničnici iz regiona i svijeta, među kojima ministar inostranih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar, ambasador Narodne Republike Kine u BiH Li Fan.

Telegrame saučešće uputili su i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, potpredsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Ivan Stoilković, general-potpukovnik američke vojske i predsjednik Instituta Gold za međunarodnu strategiju Majkl T. Flin, srpski književnik Matija Bećković i mnogi drugi.

