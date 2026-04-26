Obustava isplata za dio penzionera u Srpskoj

Zbog otkrivenih zloupotreba od strane neodgovornih pojedinaca koji su koristili punomoći za nezakonito primanje penzija, Fond PIO Republike Srpske preduzeo je odlučne korake u zaštiti budžeta.

Kako bi se prekinula dalja šteta, Fond je pozvao 2.398 penzionera da do kraja aprila ove godine izmijene svoje punomoći u skladu sa novim instrukcijama.

Oko 900 penzionera već je postupilo po instrukcijama, čime je omogućen nesmetan nastavak isplate.

Za 179 korisnika, koji su naveli prebivalište u Republici Srpskoj ali nisu evidentirani u bazi Agencije IDDEEA, isplata penzije za mart je privremeno obustavljena.

Instrukcije za penzionere u inostranstvu:

Penzionerima koji žive u inostranstvu, a koji su dostavili potvrdu o životu, isplata će se nastaviti redovno do kraja godine. Ipak, obavezni su da do tada zamijene postojeću punomoć prema ranijim uputstvima.

Ko ne mora mijenjati punomoć?

Za korisnike u Republici Srpskoj, FBiH, te državama sa kojima postoji Sporazum o razmjeni podataka o činjenici smrti (Srbija, Crna Gora, Slovenija, Hrvatska i Sjeverna Makedonija), isplata se nastavlja po postojećoj punomoći bez izmjena.

Sankcije za prevare

Fond će protiv svih lica koja nisu prijavila smrt penzionera, a nastavila su podizati novac, pokrenuti postupke kod nadležnih organa radi povrata sredstava i zakonskog sankcionisanja.