Pogledajte snimak hapšenja napadača koji je pucao na Trampovo obezbjeđenje

26.04.2026 10:15

Хапшење Кола Томаса Алена осумњиченог за пуцњаву у у хотелу у којем је био предсједник САД-а Доналд Трамп.
Objavljeni su novi snimci napada i drame nakon pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće u Vašingtonu.

Objavljen je i video hapšenja 31- godišnjeg Kola Tomasa Alena, osumnjičenog za ovaj napad.

Pripadnici američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) počeli su pretres njegove kuće.

Osumnjičeni je identifikovan iz Torensa, predgrađa Los Anđelesa u Kaliforniji, prenosi Skaj njuz.

Tramp je, zajedno sa ostalim prisutnima na svečanoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" u Vašingtonu, nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u lobiju tog hotela.

Policija je saopštila da je muškarac koji je otvorio vatru bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmijenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbjednosnih snaga pogođen u zaštitnu opremu.

Tramp je nakon incidenta izjavio da vjeruje da incident nije povezan sa ratom u Iranu.

