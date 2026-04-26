Motor eksplodirao tokom polijetanja: Ima povrijeđenih, u avionu bile i bebe

Šest putnika povrijeđeno je kada se jutros zapalio motor aviona kompanije "Swiss Air" tokom polijetanja sa aerodroma "Indira Gandi" u Nju Delhiju za Cirih.

Putnici su hospitalizovani, prenio je "Economic Times". Incident se dogodio kada je jedan od motora aviona otkazao i zapalio se usljed zaleta, nakon čega je započeta hitna evakuacija. Snimci drame ubrzo su se pojavili na društvenim mrežama.

U avionu su bila 232 putnika, uključujući četiri bebe, kao i članovi posade, prema izvještaju "TOI". Letijelica je ubrzavala na pisti i pripremala se za uzlijetanje oko 1:08 ujutro kada je došlo do kvara, nakon čega je posada munjevito reagovala i obustavila polijetanje.