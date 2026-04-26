Pucnjava na večeri Bijele kuće: Donald i Melanija Tramp evakuisani, pogođen agent Tajne službe

26.04.2026 07:47

Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.
Američki predsjednik Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp hitno su evakuisani sa večere Udruženja dopisnika Bijele kuće nakon što je na bezbjednosnom punktu došlo do pucnjave, potvrdili su zvaničnici.

Incident se dogodio tokom događaja u hotelu Vašington Hilton, kojem je prisustvovalo oko 2.600 zvanica.

Napadač pucao iz sačmarice

Prema dostupnim informacijama, napadač je pucao iz sačmarice na agenta Tajne službe, ali je brzo savladan i uhapšen.

Predsjednik Tramp je kasnije izjavio da je pogođeni agent nosio pancirni prsluk i da nije zadobio teže povrede.

Nadležni organi navode da je osumnjičeni djelovao sam, te da je kod sebe imao više vrsta oružja, uključujući sačmaricu, pištolj i noževe.

Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada osumnjičeni prolazi kroz zonu kontrole, nakon čega su agenti reagovali i izvukli oružje.

U trenutku pucnjave nastala je panika među prisutnima, koji su se sklanjali ispod stolova dok su pripadnici obezbjeđenja evakuisali najviše zvaničnike.

Večera je prekinuta i otkazana

Zbog incidenta večera je prekinuta i otkazana, a istraga je u toku. Federalni agenti su, prema riječima predsjednika, izvršili pretres kuće osumnjičenog u Kaliforniji.

Ovaj događaj dolazi nakon dva ranija pokušaja atentata na Trampa tokom predizborne kampanje 2024. godine.

Večera dopisnika Bijele kuće tradicionalno se održava upravo u hotelu Vašington Hilton, koji je i ranije bio mjesto bezbjednosnih incidenata, uključujući pokušaj atentata na predsjednika Ronalda Regana 1981. godine.

