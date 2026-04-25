Hoće li se konačno desiti ''sastanak vijeka''

Dok se Amerika bavi ratom u Iranu, a mirovni pregovori tapkaju u mjestu, Kijev je povukao neočekivan potez. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski želi direktan susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Ovim je pitanje “sastanka vijeka” ponovo oživljeno, a iz Kremlja stiže jasna poruka: može, ali u Moskvi.

Kako je otkrio ukrajinski šef diplomatije Andrij Sibiha, Ukrajina snažno lobira za samit na najvišem nivou kako bi se “ubrizgala nova injekcija” diplomatiji koja je na ivici kolapsa usljed preusmjeravanja američke pažnje na rat u Iranu.

Sibiha navodi da je Ukrajina od Turske već zatražila organizaciju ovog susreta, a turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan želi da maksimalno ubrza proces i što prije organizuje sastanak u Istanbulu.

Velika trojka u Istanbulu

Ono što bi ovaj samit moglo da pretvori u pravi istorijski spektakl jeste činjenica da bi u njega mogao biti uključen i američki predsjednik Donald Tramp.

Prema riječima turskog ministra spoljnih poslova Hakana Fidana, i sam Tramp je zainteresovan za učešće na samitu ukoliko se postigne sporazum o prekidu vatre.

Fidan poručuje da Turska pokušava da približi stavove dvije zaraćene strane i da Redžep Tajip Erdogan duboko vjeruje u “diplomatiju lidera”.

Hladan tuš iz Kremlja

Iako Kijev i Ankara polažu velike nade u ovaj susret, iz Moskve stiže oštar odgovor. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Vladimir Putin spreman za sastanak, ali tu postoji velika “kvaka”.

Peskov je jasno stavio do znanja da do direktnog susreta dvojice lidera može doći samo radi finalizacije i potpisivanja konačnog mirovnog sporazuma. Da stvar bude još teža za Kijev, Kremlj ističe da je Putin u svakom trenutku spreman na sastanak, ali isključivo u Moskvi.

Sa druge strane, Zelenski kategorički odbija bilo kakav susret u Rusiji ili Bjelorusiji, poručujući da je Kijev otvoren za bilo koju drugu zemlju.

Uz sve to, portparol Kremlja upozorava da su šanse za brzu organizaciju ovakvog događaja trenutno veoma male, jer se radi o izuzetno složenom organizacionom poslu, dok, kako tvrdi, trenutno nedostaje “politička volja Kijeva”.

Rat dronovima bukti, rješenje ni na vidiku

Svijet je trenutno svjedok ozbiljnog diplomatskog zastoja nakon što su ranije održani pregovori u Ženevi i Abu Dabiju “zamrznuti”.

Pored toga, ruska strana je još u Istanbulu ranije istakla da ne želi da priča samo o primirju dok god se ne dogovori jasna strategija upravljanja konfliktom i teritorijama.

Dok lideri vagaju svoje poteze, na terenu se vodi pravi rat iscrpljivanja, a intenzitet ukrajinskih napada dronovima po dubini ruske teritorije porastao je gotovo četiri puta u protekloj godini.

Ostaje da se vidi da li će Erdogan i Tramp uspjeti da naprave čudo i dovedu lidere Zelenskog i Putina za isti sto u Istanbulu, uprkos očiglednim razlikama u uslovima i stavovima.

“Putin ne voli Zelenskog”

Nakon samita Putina i Trampa na Aljasci, koji je održan u avgustu 2025. godine, Tramp je rekao da radi na organizaciji sastanka između ruskog i ukrajinskog lidera, iako je Kremlj kasnije negirao da je postignut bilo kakav sporazum.

Tramp je kasnije tvrdio da Putin izbjegava sastanak sa Zelenskim jer ga “ne voli”.

Putin i Zelenski nisu vodili direktne razgovore od početka sukoba, a prethodno su se sastali tokom pregovora u Normandijskom formatu 2019. godine, piše "Blic".