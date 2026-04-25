Preokret: Iran nudi nešto što bi SAD mogle prihvatiti?

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je sinoć da Iran planira da ponudi u pregovorima "nešto što će biti u skladu sa zahtjevima Sjedinjenih Američkih Država".

"Oni daju ponudu, a mi ćemo da vidimo", rekao je Tramp "Rojtersu" tokom telefonskog intervjua.

On je izjavio da će "Iran dati ponudu usmjerenu na zadovoljavanje zahtjeva SAD".

Tramp je sinoć rekao i da američki zvaničnici sada pregovaraju "sa ljudima koji su trenutno na vlasti" u Iranu, prenio je BBC.

Portparol Bijele kuće Kerolajn Livit izjavila je u međuvremenu da je Iran zatražio novi sastanak uživo sa američkom vladom, najavljujući da će izaslanici američkog predsednika Džared Kušner i Stiv Vitkof danas otputovati u Pakistan.

Iranski državni mediji objavili su da ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči takođe putuje u Pakistan, ali, kako je javila iranska novinska agencija Tasnim, demantujući na taj način pisanje američkih medija, on neće učestvovati u pregovorima sa američkom delegacijom tokom svoje posjete Islamabadu.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je sinoć da nije planiran sastanak iranske i američke delegacije u Islamabadu.