Nova drama u Evropi: Možda će nas napasti za nekoliko mjeseci

Poljski premijer Donald Tusk tvrdi je da bi Rusija mogla da napadne članicu NATO u roku od nekoliko mjeseci i otvoreno je doveo u pitanje da li bi SAD ispunile svoju obavezu da se brane u slučaju takvog napada

Tuskova intervencija dolazi usred izvještaja da je Pentagon pripremio opcije za SAD da kazne evropske saveznike za koje američki predsjednik Donald Tramp vjeruje da nisu podržali rat protiv Irana.

Opcije su uključivale suspenziju Španije iz NATO i preispitivanje američke podrške britanskom zahtjevu za Foklandska ostrva, objavio je "Rojters", pozivajući se na interni imejl Pentagona.

Tusk je za novine u Aja Napi, na Kipru, rekao da je "najveće i najvažnije pitanje za Evropu da li su Sjedinjene Države spremne da budu lojalne kako je opisano u našim NATO sporazumima", prenosi "Fajnenšal Tajms".

"Za cijelo istočno krilo, za moje susjede, pitanje je da li je NATO i dalje organizacija koja je spremna, politički i logistički, da reaguje ako Rusija pokuša da ih napadne", rekao je Tusk.

"Ovo je nešto zaista ozbiljno. Govorim o kratkoročnim perspektivama, mjesecima, a ne godinama", rekao je poljski lider, misleći na potencijalni ruski napad.

"Zaista je važno da znamo da će svi shvatiti obaveze prema NATO jednako ozbiljno kao što to čini Poljska", dodao je.

Tusk je naglasio da njegove komentare ne treba shvatiti kao skepticizam prema Članu 5 NATO sporazuma, koji se bavi međusobnom odbranom, već kao nadu da će se "garancije na papiru pretvoriti u nešto veoma praktično".

Tusk je pomenuo incident od prošle godine u kojem je oko 20 ruskih dronova narušilo poljski vazdušni prostor, rekavši da su neki saveznici NATO oklijevali da to smatraju napadom. Alijansa je na kraju podigla borbene avione koji su oborili neke od dronova, što je bio prvi direktan sukob između NATO i ruskih sredstava od 2022. godine.

"Imao sam problema tokom jedne noći u septembru kada smo imali ovu prilično masovnu provokaciju dronom od strane Rusa", ​​rekao je Tusk.

"Nije mi bilo lako da ubijedim naše partnere u NATO da to nije bio slučajan incident, već dobro planirana i pripremljena provokacija protiv Poljske. Nekim našim kolegama je bilo mnogo lakše da se pretvaraju da se ništa nije dogodilo. Zato želim da budem siguran da će, ako se nešto desi, Rusija znati da će reakcija biti oštra i nedvosmislena", rekao je.

Poljska je najveći potrošač NATO po BDP-u, već ispunjava cilj alijanse od 5% i jedna je od najčvršće pro-transatlantskih zemalja u Evropi.

Komentari poljskog lidera uslijedili su na marginama samita EU na Kipru i odnosili su se na klauzulu bloka o međusobnoj odbrani, Član 42.7 Ugovora o EU, kao odgovor na Trampove prijetnje da će se povući iz NATO i dvosmislen jezik o poštovanju Člana 5.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da bi blok trebalo da "oživi" Član 42.7 ovog proljeća.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Moskva nema namjeru da napada NATO ili da se miješa u njegove unutrašnje poslove. Putin je 21. aprila rekao opštinskim zvaničnicima da Rusija zna kako će se rat u Ukrajini završiti, ali da neće davati javne izjave o ishodu.