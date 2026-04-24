Izložba o Jasenovcu prvi put u zgradi Evropskog parlamenta

U zgradi Parlamenta Evropske unije (EU) prvi put će biti postavljena izložba o genocidu u Jasenovcu, potvrdio je predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić.
"U zgradi parlamenta EU u Strazburu pred zasjedanja 28.04. Prvi put se otvara izložba 'Jasenovac sjećanje i opomena' koju su spremili arhivi Republike Srpske i Vojvodine", potvrdio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Kako je naveo, organizator je poslanik Nacionalnog okupljanja Aleksandar Nikolić i Federacija mladih Srba EU.
"Saučestvuje i Narodne skupštine Republike Srpske", zaključio je Stevandić.
U zgradi parlamenta EU u Strazburu pred zasjedanja 28.04. Prvi put se otvara izložba"Jasenovac sećanje i opomena"koju su spremili arhivi Republike Srpske i Vojvodine.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) April 24, 2026
Organizator je poslanik Nacionalnog okupljanja Aleksandar Nikolić i Federacija mladih Srba EU. Saučestvuje i NSRS. pic.twitter.com/qCjTcoDly0
