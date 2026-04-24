Izložba o Jasenovcu prvi put u zgradi Evropskog parlamenta

U zgradi Parlamenta Evropske unije (EU) prvi put će biti postavljena izložba o genocidu u Jasenovcu, potvrdio je predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić.

"U zgradi parlamenta EU u Strazburu pred zasjedanja 28.04. Prvi put se otvara izložba 'Jasenovac sjećanje i opomena' koju su spremili arhivi Republike Srpske i Vojvodine", potvrdio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Kako je naveo, organizator je poslanik Nacionalnog okupljanja Aleksandar Nikolić i Federacija mladih Srba EU.

"Saučestvuje i Narodne skupštine Republike Srpske", zaključio je Stevandić.