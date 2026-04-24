Revolucija na pumpama: Uvodi se jeftino gorivo?

Evropska komisija priprema revoluciju na benzinskim pumpama širom Evropske unije. Razmatra se uvođenje jeftinijeg goriva E20 koje sadrži 20 odsto bioetanola.

Ovo dolazi u jeku borbe protiv energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku, objavio je danas ekskluzivno nemački "Bild.de".

Preduslov za njegovo lansiranje na evropsko tržište je izmjena Direktive EU o kvalitetu goriva.

Tri poslanika njemačke demohrišćanske unije CDU u Evropskom parlamentu, stručnjaci za energetiku, klimu i saobraćaj, primili su pismo predsjednika Komisije u koje je uvid imao "Bild".

Fon der Lajen piše poslanicima u Evropskom parlamentu Peteru Lizeu (60), Jensu Gizekeu (54) i Norbertu Linsu (48), koji se dugo zalažu za E20:

"Prema važećim propisima, maksimalni dozvoljeni sadržaj etanola u benzinu je 10 odsto (E10). Komisija potvrđuje ulogu koju mješavine biogoriva sa većim udjelom mogu imati u dekarbonizaciji postojećih voznih parkova. Kao dio revizije okvira politike goriva, Komisija će razmotriti odobravanje viših nivoa etanola (E20), uzimajući u obzir posebno sva potencijalna pitanja vezana za podobnost postojećih motora vozila za ovo gorivo i potrebu podsticanja ulaganja u napredna biogoriva".

Ovo je zaokret i sada bi jeftinije gorivo moglo da se uvede širom Evrope, piše "Bild".

Unutar grupe Evropske narodne partije (EPP) ovo se slavi kao proboj. Stručnjak za klimatsku politiku Peter Lize rekao je za Bild: "Biogoriva su ključ za smanjenje troškova goriva. To se dešava odmah i bez nove infrastrukture. Održiva biogoriva su nezamjenjiv alat za brzu i društveno odgovornu dekarbonizaciju saobraćajnog sektora. Za automobilsku industriju i potrošače, E20 je rešenje koje već danas funkcioniše".

Proizvođači poput BMW-a, Volksvagena i Mercedesa odobrili su E20 za novije motore, rekao je za Bild Jens Gizeke (CDU), portparol za saobraćajnu politiku kluba EPP-a.