Revolucija na pumpama: Uvodi se jeftino gorivo?

Autor:

ATV
24.04.2026 19:07

Foto: Pexels

Evropska komisija priprema revoluciju na benzinskim pumpama širom Evropske unije. Razmatra se uvođenje jeftinijeg goriva E20 koje sadrži 20 odsto bioetanola.

Ovo dolazi u jeku borbe protiv energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku, objavio je danas ekskluzivno nemački "Bild.de".

Preduslov za njegovo lansiranje na evropsko tržište je izmjena Direktive EU o kvalitetu goriva.

HQ-9B

Srbija

Srbija jača PVO: Stiže moćni sistem?

Tri poslanika njemačke demohrišćanske unije CDU u Evropskom parlamentu, stručnjaci za energetiku, klimu i saobraćaj, primili su pismo predsjednika Komisije u koje je uvid imao "Bild".

Fon der Lajen piše poslanicima u Evropskom parlamentu Peteru Lizeu (60), Jensu Gizekeu (54) i Norbertu Linsu (48), koji se dugo zalažu za E20:

"Prema važećim propisima, maksimalni dozvoljeni sadržaj etanola u benzinu je 10 odsto (E10). Komisija potvrđuje ulogu koju mješavine biogoriva sa većim udjelom mogu imati u dekarbonizaciji postojećih voznih parkova. Kao dio revizije okvira politike goriva, Komisija će razmotriti odobravanje viših nivoa etanola (E20), uzimajući u obzir posebno sva potencijalna pitanja vezana za podobnost postojećih motora vozila za ovo gorivo i potrebu podsticanja ulaganja u napredna biogoriva".

Бобан Савић

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o uhapšenom advokatu Bobanu Saviću

Ovo je zaokret i sada bi jeftinije gorivo moglo da se uvede širom Evrope, piše "Bild".

Unutar grupe Evropske narodne partije (EPP) ovo se slavi kao proboj. Stručnjak za klimatsku politiku Peter Lize rekao je za Bild: "Biogoriva su ključ za smanjenje troškova goriva. To se dešava odmah i bez nove infrastrukture. Održiva biogoriva su nezamjenjiv alat za brzu i društveno odgovornu dekarbonizaciju saobraćajnog sektora. Za automobilsku industriju i potrošače, E20 je rešenje koje već danas funkcioniše".

Proizvođači poput BMW-a, Volksvagena i Mercedesa odobrili su E20 za novije motore, rekao je za Bild Jens Gizeke (CDU), portparol za saobraćajnu politiku kluba EPP-a.

Više iz rubrike

Полицијско ауто

Svijet

UZNEMIRUJUĆE: Dječak djevojčici skakao po glavi jer nije htjela da mu da broj

3 h

0
Слон

Svijet

Milionera ubili slonovi dok je lovio dujkere

4 h

0
Дјечак убио туристкињу статуом: Предложена оптужница против родитеља

Svijet

Dječak ubio turistkinju statuom: Predložena optužnica protiv roditelja

6 h

0
Да ли је угрожено чланство Шпаније у НАТО-у? Огласили се из Њемачке

Svijet

Da li je ugroženo članstvo Španije u NATO-u? Oglasili se iz Njemačke

6 h

0

  • Najnovije

21

05

Crni epilog nesreće: Izvučen automobil iz Dunava, vozaču nije bilo spasa

20

50

Pucnjava u sarajevskom restoranu, ima ranjenih

20

49

Tragedija kod Prijedora: Motorista poginuo u sudaru s traktorom

20

45

Koliko sada košta stolica na svadbama

20

41

Poskok ponovo na popularnom šetalištu u Banjaluci - VIDEO

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner