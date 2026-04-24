Dječak ubio turistkinju statuom: Predložena optužnica protiv roditelja

Roditelji trinaestogodišnjeg dječaka suočavaju se sa optužbama za ubistvo iz nehata, nakon što je njihov sin navodno bacio statuu sa balkona i usmrtio turistkinju u Napulju, prenose danas italijanski mediji.

Tridesetogodišnja Kjara Jakonis zadobila je teške povrede glave u septembru 2024. godine kada su je, dok je šetala ulicom sa partnerom, pogodili dijelovi statue koja je pala sa visine od oko 10 metara, prenosi portal Today.it.

Preminula je dva dana kasnije u bolnici od povreda mozga.

Prema navodima tužilaštva, statua teška oko dva kilograma bačena je sa balkona stana na trećem spratu, a sumnja se da ju je bacio maloljetnik.

U tom trenutku u stanu je bilo prisutno nekoliko ljudi, uključujući i nekoliko djece.

Veruje se da se statua razbila pri udaru o balkon na drugom spratu, prije nego što su fragmenti pogodili Jakonis, koja je radila kao menadžerka prodavnice Prada.

Sud za maloljetnike prethodno je oslobodio dječaka odgovornosti zbog njegovih godina.

Tužilaštvo je sada predložilo optužnicu protiv roditelja, uz obrazloženje da nisu adekvatno nadzirali dijete i da su mogli da spriječe incident.

Roditelji negiraju krivicu, tvrdeći da statua nije bila u njihovom vlasništvu i da ne snose odgovornost za događaj.

Takođe su osporili odluku suda, navodeći da njihov sin treba da bude oslobođen ne samo zbog uzrasta, već i zbog okolnosti slučaja.

Preliminarno ročište zakazano je za 26. jun pred sudom u Napulju, kada će biti odlučeno da li će roditelji biti izvedeni pred sud, prenosi Telegraf.