Vijest od koje "zapadu" nije dobro: Dogovoreno jačanje strateške saradnje Moskve i Pekinga

Autor:ATV
Komentari:0
Kineski ministar odbrane Dong Džun i ruski ministar odbrane Andrej Belousov dogovorili su se tokom razgovora u Moskvi o jačanju strateške i produbljavanju pragmatične saradnje Kine i Rusije, saopšteno je iz kineskog Ministarstva odbrane.
"Strane su se saglasile da bi oružane snage dvije zemlje trebale da postupaju u skladu sa sporazumima koje su postigli predsjednici Kine i Rusije, te da jačaju stratešku i produbljavaju pragmatičnu saradnju u raznim poljima", navedeno je u saopštenju.
Iz Ministarstva ističu da su se Dong i Belousov saglasili da zemlje zajednički štite međunarodnog poretka i da daju novi podstrek razvoju bilateralnih odnosa.
U saopštenju se dodaje da su među temama razgovora bili bilateralni odnosi, pitanja od zajedničkog interesa, kao i međunarodna i regionalna situacija, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
36 min0
Svijet
53 min0
Svijet
2 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
14
08
14
02
14
02
13
56
13
50
Trenutno na programu