Prvi mađarski LGBT kanal uskoro počinje sa emitovanjem

24.04.2026 13:23

Први мађарски ЛГБТ канал ускоро почиње са емитовањем

Prvi mađarski LGBT televizijski kanal "Sivarvani TV" /Duga TV/ uskoro počinje sa emitovanjem u toj zemlji, javio je list "Mađar nemzet".

Prema pisanju lista, vlasnik te linearne i onlajn televizije, koja će biti usredsređena na pitanja koja se tiču LGBT zajednice, već je predao relevantne dokumente Državnoj upravi za medije i informacione komunikacije /NMHH/.

Kanal, koji je trenutno u fazi planiranja, emitovaće sadržaj 24 časa dnevno, "kombinovaće iskustvo tradicionalne televizije sa slobodom modernog emitovanja na internetu uz pristup sa bilo kog mjesta".

Televizija trenutno čeka odobrenje NMHH-a, kako bi dobila priliku da "pruža medijske usluge u skladu sa zakonima EU", prenosi portal "Hangari tudej".

Portal je samo sedmicu i po nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj prenio odluku Evropskog suda pravde u kojoj se navodi da mađarske regulative za zaštitu djece, koje podrazumijevaju zabranu LGBT propagande, "krše zakon EU po nekoliko tačaka - konkretno kada se radi o odredbama koje se tiču osnovnih prava i funkcionisanja unutrašnjeg tržišta".

Sud je istakao da se "ne može ograničiti emitovanje džender propagande u medijima i reklamama, a registracija seksualnih prestupnika nije u skladu sa zakonom EU".

Evropska komisija pokrenula je proces u Evropskom sudu pravde 2021. godine, tvrdeći da Zakon Mađarske nije u skladu sa obavezama u okviru EU. Prema stavu Evropske komisije, zakon o zabrani LGBT propagande "ne samo da je suprotan odredbama Povelje EU o osnovnim pravima, već utiče i na slobodno kretanje usluga i pravila o zaštiti podataka".

Odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban govorio je ranije o ogromnom pritisku koji na Budimpeštu vrši međunarodna "džender mreža".

Orban je ponovio da je stav trenutne Vlade da su djeca na prvom mjestu i da se svi moraju tome prilagoditi, te da je potrebno da se uspostavi jasan pravni okvir u vezi s tim.

Stranka Fides, koju predvodi Orban, izgubila je na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila.

