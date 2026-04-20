Mađar: Netanjahu mora da bude uhapšen po nalogu Međunarodnog krivičnog suda ako uđe u Mađarsku

20.04.2026 22:56

Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.
Foto: Tajug/AP Photo/Denes Erdos

Lider stranke Tisa Peter Mađar izjavio je danas da bi ta zemlja morala da uhapsi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ukoliko uđe na mađarsku teritoriju, s obzirom na to da je za njim raspisana potjernica Međunarodnog krivičnog suda.

Mađar je, istovremeno, najavio da će do 2. juna zaustaviti proces izlaska Mađarske iz ICC, odnosno godinu dana nakon što je Mađarska podnijela formalno obavještenje o povlačenju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, prenosi briselski portal Politiko.

Lažirao sopstvenu smrt zbog novca: Supruga glumila neutješnu udovicu, a ovako su razotkriveni

Odgovarajući na pitanje novinara šta to znači za planiranu Netanjahuovu posjetu ove jeseni koju je izraelski premijer već prihvatio, Mađar je rekao da je to jasno predočio i izraelskoj strani i naglasio da je "čvrsta namjera vlade Tise da to zaustavi i obezbijedi da Mađarska ostane članica ICC".

On je dodao da, ukoliko je neka država članica ICC i osoba za kojom je raspisana potjernica uđe na njenu teritoriju, ta osoba mora biti privedena.

ICC je izdao nalog za hapšenje Netanjahua u novembru 2024. godine zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, a države članice tog suda su obavezne da uhapse osobe obuhvaćene takvim nalozima.

Belgijanku (74) prevario "vojnik iz BiH", uzeo joj 18.500 evra

Mađarska je ranije odbila da uhapsi izraelskog lidera tokom njegove posjete Budimpešti u aprilu 2025. godine, dok je premijer bio Viktor Orban.

Uoči tog susreta Orban je najavio povlačenje Mađarske iz ICC, što prema statutu suda, stupa na snagu nakon godinu dana, i garantovao Netanjahuu imunitet.

Mađar i Netanjahu su prethodno, 15. aprila, razgovarali o nastavku bliskih bilateralnih odnosa, a u saopštenju kancelarije izraelskog premijera razgovor je bio ocijenjen kao "topao uvodni razgovor".

Šok: Karlos Alkaraz propušta Rolan Garos?

Mađar je tom prilikom pozvao Netanjahua da prisustvuje obilježavanju 70 godina od Mađarskog ustanka.

(Tanjug)

Pročitajte više

Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Sutra slavimo šest svetitelja: Jednu stvar ne smijete zaboraviti da uradite

2 h

0
bunar

Hronika

Pronađen zabetoniran u bunaru: Mještani u strahu od "prokletog imanja"

2 h

0
У Гатачком пољу, код Гацка пронађени су лешеви крава који су непрописно бачени на отвореном простору, што представља ризик од ширења заразе, као и угрожавање животне средине.

Gradovi i opštine

Leševi krava bačeni u Gatačko polje

2 h

0
Куба, држава у Карибима

Svijet

Američki i kubanski zvaničnici razgovarali u Havani

2 h

0

Više iz rubrike

Полицијско ауто

Svijet

Lažirao sopstvenu smrt zbog novca: Supruga glumila neutješnu udovicu, a ovako su razotkriveni

1 h

0
Паре

Svijet

Belgijanku (74) prevario "vojnik iz BiH", uzeo joj 18.500 evra

1 h

0
Куба, држава у Карибима

Svijet

Američki i kubanski zvaničnici razgovarali u Havani

2 h

0
Новац еври

Svijet

Neuobičajen prevoz ga skupo koštao: Vozač na licu mjesta morao platiti 30.000 evra

3 h

0

  • Najnovije

23

00

Dodik: SNSD ima državnu odgovornost

22

59

Alkaraz i Sabalenka dobitnici nagrade "Laureus"

22

56

Mađar: Netanjahu mora da bude uhapšen po nalogu Međunarodnog krivičnog suda ako uđe u Mađarsku

22

54

Održan sastanak SNSD-a u Gradišci, najavljen infrastrukturni zamah

22

49

Lažirao sopstvenu smrt zbog novca: Supruga glumila neutješnu udovicu, a ovako su razotkriveni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner