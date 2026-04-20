Mađar: Netanjahu mora da bude uhapšen po nalogu Međunarodnog krivičnog suda ako uđe u Mađarsku

Lider stranke Tisa Peter Mađar izjavio je danas da bi ta zemlja morala da uhapsi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ukoliko uđe na mađarsku teritoriju, s obzirom na to da je za njim raspisana potjernica Međunarodnog krivičnog suda.

Mađar je, istovremeno, najavio da će do 2. juna zaustaviti proces izlaska Mađarske iz ICC, odnosno godinu dana nakon što je Mađarska podnijela formalno obavještenje o povlačenju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, prenosi briselski portal Politiko.

Svijet Lažirao sopstvenu smrt zbog novca: Supruga glumila neutješnu udovicu, a ovako su razotkriveni

Odgovarajući na pitanje novinara šta to znači za planiranu Netanjahuovu posjetu ove jeseni koju je izraelski premijer već prihvatio, Mađar je rekao da je to jasno predočio i izraelskoj strani i naglasio da je "čvrsta namjera vlade Tise da to zaustavi i obezbijedi da Mađarska ostane članica ICC".

On je dodao da, ukoliko je neka država članica ICC i osoba za kojom je raspisana potjernica uđe na njenu teritoriju, ta osoba mora biti privedena.

ICC je izdao nalog za hapšenje Netanjahua u novembru 2024. godine zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, a države članice tog suda su obavezne da uhapse osobe obuhvaćene takvim nalozima.

Svijet Belgijanku (74) prevario "vojnik iz BiH", uzeo joj 18.500 evra

Mađarska je ranije odbila da uhapsi izraelskog lidera tokom njegove posjete Budimpešti u aprilu 2025. godine, dok je premijer bio Viktor Orban.

Uoči tog susreta Orban je najavio povlačenje Mađarske iz ICC, što prema statutu suda, stupa na snagu nakon godinu dana, i garantovao Netanjahuu imunitet.

Mađar i Netanjahu su prethodno, 15. aprila, razgovarali o nastavku bliskih bilateralnih odnosa, a u saopštenju kancelarije izraelskog premijera razgovor je bio ocijenjen kao "topao uvodni razgovor".

Tenis Šok: Karlos Alkaraz propušta Rolan Garos?

Mađar je tom prilikom pozvao Netanjahua da prisustvuje obilježavanju 70 godina od Mađarskog ustanka.

(Tanjug)