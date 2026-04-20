Шок: Карлос Алкараз пропушта Ролан Гарос?

АТВ
20.04.2026 22:36

Carlos Alcaraz Карлос Алкараз Аустралијан опен полуфинале резултат Аустралијан опен 2026 s kim igra
Фото: Tanjug/AP/Aaron Favila

Тренутно други тенисер свијета Карлос Алкараз је због повреде пропустио турнир у Барселони, а онда је одустао и од Мадрида док је сада питање шта ће бити с њим пред Ролан Гарос!

Наиме, Карлос Алкараз је осјетио нелагоду у десном зглобу на руци, због чега је морао да се повуче са турнира у Барселони, а онда је објавио и вијести да неће играти у Мадриду пошто овај проблем још није санирао.

Он се појавио на Лауреусу са лонгетом на руци, док ју је у неколико наврата и прекривао током сликања када се појавио. Стигао је Алкараз на Лауреус, који ће водити Новак Ђоковић, а онда је остало питање шта му је с руком?

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Сутра славимо шест светитеља: Једну ствар не смијете заборавити да урадите

Пред долазак, он је и рекао да не зна да ли ће играти на Ролан Гаросу који је спремио историјску новину.

"Чекамо тестове и резултати ће ових дана бити круцијални за одлуку о Ролан Гаросу. Покушавам да будем позитиван и да имам стрпљења", преноси Србија данас.

Више из рубрике

Рекорди Федерера више ништа не значе у тенису: Новак Ђоковић "срушио" Швајцарца

Тенис

Рекорди Федерера више ништа не значе у тенису: Новак Ђоковић "срушио" Швајцарца

13 ч

0
Teniserka drži reket

Тенис

Није отворила врата: Шампионки Вимблдона пријети четири године суспензије!

2 д

0
Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена

Тенис

Новак Ђоковић не игра ни у Мадриду

3 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Стигла потврда - познато да ли Ђоковић игра у Мадриду

5 д

0

  • Најновије

23

00

Додик: СНСД има државну одговорност

22

59

Алкараз и Сабаленка добитници награде "Лауреус"

22

56

Мађар: Нетанјаху мора да буде ухапшен по налогу Међународног кривичног суда ако уђе у Мађарску

22

54

Одржан састанак СНСД-а у Градишци, најављен инфраструктурни замах

22

49

Лажирао сопствену смрт због новца: Супруга глумила неутјешну удовицу, а овако су разоткривени

