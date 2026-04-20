Шок: Карлос Алкараз пропушта Ролан Гарос?

Тренутно други тенисер свијета Карлос Алкараз је због повреде пропустио турнир у Барселони, а онда је одустао и од Мадрида док је сада питање шта ће бити с њим пред Ролан Гарос!

Наиме, Карлос Алкараз је осјетио нелагоду у десном зглобу на руци, због чега је морао да се повуче са турнира у Барселони, а онда је објавио и вијести да неће играти у Мадриду пошто овај проблем још није санирао.

Он се појавио на Лауреусу са лонгетом на руци, док ју је у неколико наврата и прекривао током сликања када се појавио. Стигао је Алкараз на Лауреус, који ће водити Новак Ђоковић, а онда је остало питање шта му је с руком?

Пред долазак, он је и рекао да не зна да ли ће играти на Ролан Гаросу који је спремио историјску новину.

"Чекамо тестове и резултати ће ових дана бити круцијални за одлуку о Ролан Гаросу. Покушавам да будем позитиван и да имам стрпљења", преноси Србија данас.