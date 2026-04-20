Сутра славимо шест светитеља: Једну ствар не смијете заборавити да урадите

20.04.2026 22:31

Крст у Српској православној цркви.
Фото: ATV

Сутра, 21. априла, православни вјерници славе успомену на шесторицу светих апостола из броја Седамдесеторице: Иродиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ермију. Иако нису били међу првом дванаесторицом Христових ученика, њихова улога у ширењу хришћанства била је немјерљива, а њихова жртва остала је уписана у темеље вјере.

Ко су били ови свети људи?

Сви они били су рођаци или блиски сарадници главних апостола, прије свега светог Петра и Павла.

Свети Иродион био је сродник апостола Павла. страдао је мученички од стране невјерника који су га тукли камењем и штаповима, али је он, вјерује се, чудом преживио како би наставио да проповиједа, прије него што је коначно посјечен мачем са светим Петром у Риму.

Свети Агав имао је дар прорицања. У Светом писму се помињу његова два пророчанства - о великој глади у цијелом свету и о хапшењу апостола Павла.

Свети Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермија били су епископи у различитим градовима, гдје су неуморно ширили јеванђеље и страдали због своје непоколебљиве вјере.

Обичај за овај празник:

Обичај налаже да се на овај дан изговори кратка молитва за мир у кући и здравље укућана:

"Апостоли свети, молите Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим."

Исто тако, ваљало би да се сви који су у свађи или завади, помире и пруже руку помирења. Да крену заједничким путем у нове подухвате уз међусобну подршку.

У Српској православној цркви се не третира као црвено слово.

