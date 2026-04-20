Рекорди Федерера више ништа не значе у тенису: Новак Ђоковић "срушио" Швајцарца

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић започео је своју 860. недјељу на некој од првих пет позиција АТП листе, а ситуација је таква да ће он међу пет најбољих играча на планети бити и наредне недјеље.
То значи да ће Новак Ђоковић наредне недјеље почети 861. недјељу као Топ 5, односно 940. недјељу као Топ 10 играч на свијету.
Ђоковић је 20. априла 2026. године оборио рекорд Роџера Федерера по броју недјеља у Топ 5 играча на планети, а сада му је на АТП листи остао још само један рекорд. И веома је достижан, јер Новак и када не игра не пада са свјетског врха.
Упркос томе што је отказао учешће на трећем Мастерс турниру у низу, Новак Ђоковић има добру шансу да остане у врху АТП листе и у наредном периоду, а то му је потребно да "склони" Швајцарца са још једне странице тениске историје.
Наредни циљ Новака Ђоковића је обарање рекорда по броју недјеља у Топ 10 играча на планети. Роџер Федерер је завршио каријеру са 968 таквих недјеља, док ће Новак Ђоковић, као што смо напоменули, наредне недјеље започети 940. недјељу међу десет најбољих. Разлику од 28 недјеља требало би да надокнади у наредних неколико мјесеци!
Ако све буде у најбољем реду, а Новак Ђоковић издржи до краја сезоне и сачува своје мјесто међу десет најбољих тенисера планете, 16. новембра могли бисмо да присуствујемо историји! По пројекцијама, тог дана ће Новак Ђоковић оборити рекорд по броју недјеља проведених на некој од првих 10 позиција АТП листе.
Подсјећамо, Новак Ђоковић је већ апсолутни владар АТП листе и власник свих најбитнијих рекорда на њој. Ово су рекорди Новака Ђоковића на АТП листи:
Прво мјесто: Ђоковић 428 (Федерер 310)
Прва два мјеста: Ђоковић 599 (Надал 596)
Прва три мјеста: Ђоковић 764 (Федерер 750)
Прва четири мјеста: Ђоковић 824 (Федерер (804)
Првих пет мјеста: Ђоковић 861 (Федерер 859)
Првих 10 мјеста: Федерер 968 (Ђоковић 940)
