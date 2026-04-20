Belgijanku (74) prevario "vojnik iz BiH", uzeo joj 18.500 evra

Naime, juna, 2024. godine žena iz belgijskog Beverena podnijela je prijavu da je žrtva nemilosrdne prevare. Nju je, navodno, preko fejsbuka kontaktirao “profesionalni vojnik koji je na službi u Bosni i Hercegovini” i ona se sprijateljila s njim. Ipak, vremenom je to “prijateljstvo” preraslo u prevaru.

“Taj čovjek ju je prvo zamolio da prebaci 2.500 evra, a zatim još 16.000 evra, što je žena i učinila, uprkos upozorenjima svoje banke. Tek kada je taj takozvani prijatelj tražio još 59.000 evra, žrtva je podnela prijavu“, rekao je javni tužilac iz Hale-Vilvordea, obrazlažući slučaj, prenose Nezavisne novine.

Nevjerovatan obrt

Ipak, kada je policija pokrenula istragu, desio se nevjerovatan obrt. Naime, prema podacima Kancelarije javnog tužioca, prvih 2.500 evra završilo je na računu žene koja trguje dijamantima, koje je ona prvo prebacila u Njemačku, a zatim na belgijski račun. IP adresa te iste žene je navodno korišćena i za prenos drugog dijela plijena, 16.000 evra, na druge račune. Javno tužilaštvo stoga zahtjeva zatvorsku kaznu za trgovkinju dijamantima. Ukoliko se zaista dokaže da ona stoji iza prevare, čeka je kazna od najmanje 15 mjeseci.

Ipak, ona je tokom suđenja iznijela i svoju strane priču, gd‌je tvrdi da je i ona prevarena.

Navodno, i ona sama je dovedena u zabludu. Nju je kontaktirao čovjek koji je želio da kupi dijamant, i nakon što je provjerila njegov identitet, zatražila je avansnu uplatu. Taj avans je uplaćen, ali je navodni kupac naknadno odustao, nakon čega je morala da prebaci avans na drugi račun. Ni u jednom trenutku nije znala niti shvatila da je taj avans zapravo žrtvinih 2.500 evra. Takođe, tvrdi da nema nikakve veze sa transferom 16.000 evra.