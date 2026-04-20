Nova masovna pucnjava u Americi: Ima mrtvih i ranjenih u blizini škole

20.04.2026 19:26

Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Policija je opkolila park u gradu u Sjevernoj Karolini nakon što je "planirana tuča" prerasla u masovnu pucnjavu u kojoj su poginule dvije osobe.

Navodi se da je više mladih učestvovalo u tuči u parku Lajnbah u Vinston-Sejlemu, koja je, prema izvještajima, ostavila za sobom veći broj povrijeđenih. Državni istražni biro Sjeverne Karoline (NC SBI) saopštio je da je incident, koji se dogodio oko 9.52 po lokalnom vremenu, bio "masovna pucnjava" i da su dvije osobe preminule od posljedica.

Policija Vinston-Sejlema još nije potvrdila ukupan broj žrtava, ali je NC SBI naveo da je "nekoliko ljudi" upucano, prenosi Mirror.

"NC SBI trenutno reaguje na pucnjavu u ulici Robinhood Road u blizini srednje škole Džeferson", navodi se u objavi na Fejsbuku.

"Pucnjava se NIJE dogodila u školi, već u parku Lajnbah. Škola sada normalno radi i otvorena je. Više ljudi je upucano, a dvoje je preminulo. Građani bi za sada trebalo da izbjegavaju ovo područje."tuča

Policija je saopštila da je identifikovano i locirano nekoliko pojedinaca - i žrtava i osumnjičenih - ali da se, zbog broja uključenih ljudi, nastavljaju napori da se svi pronađu.

"U ovom trenutku, neki od umiješanih u incident su maloljetnici", saopštila je policijska uprava Vinston-Sejlema.

"Prvobitna istraga sugeriše da je planirana tuča u kojoj je učestvovalo više mladih osoba eskalirala u parku, što je dovelo do toga da više ljudi puca jedni na druge. Ima više žrtava. Osumnjičeni su i dalje u bjekstvu."

"U ovom trenutku, ovo ostaje aktivna istraga koja je u toku nakon incidenta s pucnjavom koji je počeo ranije jutros u blizini parka Lajnbah kod ulice Salli Kirk Rd."

"Veliko prisustvo policije nastavlja se u ovoj oblasti dok službenici aktivno sprovode istragu."

Policija navodi da obližnje škole trenutno rade po normalnom rasporedu, ali je pozvala građane da izbjegavaju to područje kako bi hitne službe mogle bezbjedno da rade. Vlasti su takođe pozvale javnost da ostane na oprezu i prijavi "bilo kakvu sumnjivu aktivnost".

Podsjetimo, juče je u Šrivportu u Luizijani došlo do masovne pucnjave u kojoj je ubijeno osmoro djece.

(Telegraf.rs)

