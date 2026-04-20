Tramp: Mala vjerovatnoća da će primirje sa Teheranom biti produženo

20.04.2026 18:11

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da vjerovatno neće biti produženja primirja sa Teheranom i da će oružane snage Sjedinjenih Država, ukoliko sporazum ne bude postignut, nastaviti sa intenzivnim vojnim operacijama.

"Vrlo je mala vjerovatnoća da ću produžiti primirje koje ističe u srijedu /22. aprila/. Ukoliko se ne postigne dogovor do tada, mnogo bombi će početi da eksplodira", rekao je Tramp odgovarajući na pitanje o produženja primirja sa Teheranom.

On je naglasio da neće žuriti sa sklapanjem lošeg sporazuma sa Iranom, jer, kako kaže, imaju sve vrijeme ovog svijeta.

Tramp je najavio da će američka pomorska blokada Ormuskog moreuza potrajati dok se ne potpiše sporazum.

"Iranci očajnički žele da se moreuz otvori. Ne otvaram ga dok se ne potpiše sporazum", rekao je američki predsjednik.

Tramp je ranije najavio da američka delegacija putuje u Islamabad na mirovne pregovore sa Iranom.

Američki ambasador pri UN Majkl Volc ranije je rekao da će se pregovori SAD i Irana nastaviti i da bi se sporazum o primirju sa Teheranom, koji ističe 22. aprila, mogao produžiti.

(SRNA)

