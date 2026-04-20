Državljanka BiH mora da plati paprenu kaznu: Nije prijavila gotovinu prilikom ulaska u Hrvatsku

Autor:

ATV
20.04.2026 17:44

Паре
Foto: Unsplash

Državljanka Bosne i Hercegovine moraće platiti kaznu u iznosu od 8.820 evra jer prilikom ulaska u Evropsku uniju na GP Gradiška, nije prijavila gotovinu od 29.200 evra.

Kako su u ponedjeljak objavili iz Carinske uprave Republike Hrvatske, državljanki Bosne i Hercegovine izdat je prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o deviznom poslovanju.

Prilikom ulaska u Evropsku uniju na GP Gradiška, putnica nije ispunila zakonsku obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno policijskom službeniku, u iznosu od 29.200,00 evra, niti u pisanom niti u elektroničkom obliku putem propisanog obrasca za prijavu gotovine. Zbog počinjenog prekršaja izrečena je novčana kazna u iznosu od 8.820,00 evra, navodi se u saopštenju.

Carinska uprava RH ponovo podsjeća kako su svi putnici koji ulaze u carinsko područje Evropske unije dužni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 evra i više, čime se doprinosi sprečavanju nezakonitih aktivnosti i zaštiti finansijskog sistema, prenosi N1.

