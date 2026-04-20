Oglasili se iz bolnice nakon tragedije u kojoj je preminulo novorođenče

20.04.2026 17:24

Ходник у болници.
Nakon teške nesreće kada je na putu od Čačka do kragujevačke bolnice preminula tek rođena beba, oglasili su se iz Opšte bolnice u Čačku.

"U prijepodnevnim časovima 19. aprila, prijevremeno rođena beba iz porodilišta OB Čačak je zbog lošeg opšteg stanja upućena sanitetskim vozilom SHP DZ Čačak u UKC Kragujevac. Prilikom transporta, u mjestu Korićani je došlo do sudara sanitetskog vozila i vozila koje se uključivalo sa sporednog na magistralni put, nakon čega su beba i medicinska ekipa sanitetskim vozilom DZ Kragujevac prevezeni u Centar za neonatologiju UKC Kragujevac, gdje je neposredno po prijemu beba reanimirana, ali je na žalost došlo do smrtnog ishoda", saopšteno je iz OB Čačak.

Međutim i dalje nije poznato da li beba preminula usljed povreda zadobijenih u nezgodi, ili zbog svog opšteg teškog zdravstvenog stanja.

Tačan uzrok smrti, pretpostavlja se, biće poznat nakon obdukcije.

(B92)

