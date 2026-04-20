Užas: Beba stara tek mjesec dana teško povrijeđena! Tvrde da je bio trenutak nepažnje?

Beba stara svega mjesec dana primljena je tokom protekle noći u bolnicu u Beogradu sa teškim povredama glave, saznaje Telegraf.rs.

Ljekari su odmah alarmirali nadležne službe, a prema informacijama ovog portala, stanje djeteta je ozbiljno i nalazi se pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Prvi rezultati istrage

Policija je odmah nakon prijave obavila razgovor sa roditeljima i članovima porodice kako bi se rasvijetlile okolnosti ove drame.

Kako Telegraf saznaje, tokom razgovora sa policijom, članovi porodice su naveli da je riječ o nesrećnom slučaju:

Navodno, do povređivanja je došlo kada su se prevrnula dječija kolica.

Beba je tom prilikom pala sa visine od oko 30 centimetara.

Djevojčica je udarila glavom direktno o beton.

Istraga u toku

Iako prvi navodi ukazuju na trenutak nepažnje i nesrećan splet okolnosti, policija i dalje vrši provjere.

"Istraga je u toku i ispituju se sve okolnosti pod kojima je djevojčica zadobila povrede opasne po život. Provjerava se da li su navodi o padu iz kolica u skladu sa povredama koje je dijete zadobilo," kaže izvor upućen u slučaj.