''Najluđi'' Srbin ikada krenuo flašom urina na NATO bazu

Postoje ljudi koji, ma gdje bili i ma šta radili, svoju otadžbinu i rodni kraj nose duboko u srcu. Jedan od njih je i Slavomir Ristović zvani Sandro iz Kraljeva, čovjek čija životna priča zvuči kao filmski scenario.

Tokom NATO bombardovanja 1999. godine, dok je živio i radio u Italiji, odlučio je da, vjerovali ili ne, motornim zmajem poleti pravo ka vojnoj bazi Avijano i u toj namjeri je uspio.

"Vozio sam kamion za Milano kada sam pozvao majku u Kraljevu. Rekla mi je da su počele sirene i da mora da bježi u podrum. Kad sam to čuo, nisam mogao da sjedim skrštenih ruku. Inače godinama sam se rekreativno bavio letenjem, to mi je bio omiljeni hobi u kom sam bio baš dobar. Nakon što sam saznao za bombardovanje, pozvao sam prijatelje iz letačkog kluba i rekao im da naprave transparent 'No War" i "No guerra'. Htio sam da odem pravo u Avijano", započinje svoju nevjerovatnu priču Sandro za RINU.

Napravio "ekološku bombu"

Kako kaže, plan mu je bio nesvakidašnji. U flašu od litar i po sipali su urin, koji je nazvao "ekološkom bombom", a zatim je motornim zmajem poletio ka jednoj od najvećih NATO baza u Evropi.

"Letio sam nisko, ispod dalekovoda, da me radari ne uhvate. Kada sam stigao blizu baze, podigao sam se na oko 1.500 metara i razvio transparent. Vidio sam Avakse i Fantome poređane dole. Nisam stigao ni flašu sa urinom da bacim na njih, jer su me primijetili. Drugari preko radio stanice viču mi da pogledam desno, a na mene ide F-16", kaže Sandro za agenciju Rina.

Dodaje da je avion prošao jako blizu njega, a on je odmah se potrudio da aktivira padobran. Jedva je uspio da pronađe ručicu, u posljednjem trenutku aktivirao je padobran i pao pravo unutar baze Avijano.

"Opkolili su me vojnici sa svih strana. Stavili mi lisice na palčeve i odveli na ispitivanje. Nisam ni ja do tada znao da mogu lisice na palčeve da se stave. Dva dana i tri noći nisam spavao. Mislili su da sam terorista, ispitivali su me kako i zašto sam došao. Bilo je to tada u italijanskim medijima, kada su shvatili da sam normalan čovjek ali jako pogođen nepravdom koja se nanosi mojoj zemlji, oni su me pustili", dodaje on.

Ideja ipak urodila plodom?

Iako nije uspio da bazu gađa flašom urina, Sandrova zamisao bar je na neki način urodila plodom.

"Kada su vidjeli da sam ja uspio da prođem, oni su poskidali sve kontrolore leta da bi ih provjerili tako da tri dana odatle nije poletio nijedan avion da gađa Srbiju", kaže ovaj hrabri čovjek.

Iako je skoro pola vijeka proveo u Italiji, Sandro nikada nije želio da uzme italijansko državljanstvo.

"Tjerali su me godinama da uzmem papire, ali nisam htio. Tek kad odeš iz Srbije, shvatiš koliko voliš svoju zemlju", kaže on.

Kako danas živi?

Danas živi na obali Ibra gdje gradi motel i pab za goste iz Italije. Planira sobe, čamce za veseli spust i mjesto gde će spojiti dva sveta koja su obeležila njegov život – Srbiju i Italiju.

"Italijani su dobri ljudi, politika je nešto drugo. Mene su tamo lijepo dočekali, ali srce me je uvijek vuklo ovdje", zaključuje Sandro.

O hrabrosti Slavomira Ristovića i prije te 1999. godine bilo je riječi o medijima, jer je ovaj čovjek kako su zabilježile “Barske novine”, krajem osamdesetih izveo je prvi let deltaplanom, odnosno zmajem, od vrha Sozine do improvizovanog aerodroma u Spičanskom polju.

Bio je prvak sjeverne Italije i učesnik Prvenstva Evrope u letenju deltaplanom, uz dosta rizika, jer nije bilo jakog vjetra koji bi ga podigao nakon skoka sa stijene.

I pored toga, izveo je niz atraktivnih figura, uključujući i luping koji mu je bio zaštitni znak. Na aerodromu u Sutomoru ga je dočekalo nekoliko stotina ljudi, pisale su Barske novine o ovom nevjerovatnom Srbinu patrioti.