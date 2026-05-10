RHMZ uputio hitno upozorenje: Spremite se

RHMZ Srbije upozorava da zemlju sutra i u utorak očekuju kratkotrajne, ali moguće snažne vremenske nepogode praćene pljuskovima, grmljavinom, gradom i olujnim vjetrom.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se sutra poslije podne i uveče, uglavnom na sjeveru Srbije, a u utorak i u ostalim predjelima očekuju kratkotrajne vremenske nepogode.

Kako je navedeno na sajtu RHMZ-a, sutra poslije podne i u utorak biće nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegdje biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.

U utorak će biti i vjetrovito sa jakim, na udare i olujnim sjeverozapadnim vjetrom.