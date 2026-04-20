U Srpskoj rođeno devet beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je devet beba, šest dječaka i tri djevojčice, rečeno je Srni u porodilištima.
Po tri bebe rođene su u Banjaluci i Bijeljini, a po jedna u Prijedoru, Trebinju i Doboju.
U Banjaluci su rođena tri dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Prijedoru i Trebinju po jedan dječak, a u Doboju jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Foči, Gradišci i Nevesinju, prenosi Srna
