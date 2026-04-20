Obilježavamo Pobusani ponedjeljak: Vjeruje se da ove 3 stvari svako mora da uradi

20.04.2026 07:43

Prvi ponedjeljak nakon završetka vaskršnjih praznika i Svetle nedjelje poznat je kao Pobusani ponedjeljak - dan koji u narodu ima posebno mjesto i duboko ukorenjenu tradiciju.

U pojedinim krajevima Srbije naziva se i Pobusni ponedjeljak ili Mali Uskrs, odnosno Mali Vaskrs, a obilježavaju ga brojni običaji koje vjernici brižljivo čuvaju i prenose s koljena na koljeno.

Dan posvećen upokojenim članovima porodice

Pobusani ponedjeljak je dan posvećen upokojenim članovima porodice i prijateljima. Uvijek “pada” poslije završetka vaskršnjih praznika, a kako je Vaskrs pokretan datum, tako se i dan obilježavanja Pobusanog ponedjeljka mijenja.

Ipak, u tradiciji srpskog naroda je da se običaji na ovaj dan ne mijenjaju uvijek su isti i vjeruje se da bi ih trebalo sprovesti za zdravlje i napredak porodice, a za pokoj duše preminulih.

Na Pobusani ponedjeljak Srbi obavezno izlaze na groblje da “pobusaju”, odnosno urede grobove svojih predaka. Nekada, dok nisu postojale kamene ili mermerne ploče preko grobova, žene su sijale travu na humkama kako bi se simbolički pokazalo da život uvijek odnosi pobjedu nad smrću, piše Žena Blic.

Posljednjih decenija, odlazak na groblje na Pobusani ponedjeljak je prilika da porodice urede grobove upokojenih članova.

Razni običaji

Običaj je, takođe, da se na groblje iznose crvena farbana jaja, jer je Pobusani ponedjeljak Vaskrs umrlih. Farbana jaja se dijele siromašnima koji će ih pojesti “za pokoj duše” preminulih.

U niškom, topličkom i pirotskom kraju domaćice farbaju jaja za Pobusani ponedjeljak tokom Svijetle sedmice, najčešće u petak, dok se u ostalim dijelovima Srbije jaja farbaju u nedjelju, kako bi bila spremna za iznošenje na groblje. Pobusani ponedjeljak je, ujedno, i prvi dan poslije Vaskrsa kad se pale sveće upokojenima, jer se veruje da su od Vaskrsa do Pobusanog ponedjeljka svi preminuli vaskrsli u Gospodu.

Postoji još jedan običaj koji se sprovodi na ovaj dan, a koji je opstao samo u selima u nekim dijelovima Srbije. Na Pobusani ponedjeljak žene su sadile ruže na grobovima umrlih članova porodice, zbog čega se ovaj dan zvao i Ružičalo. Ruže su bile crvene ili bijele, u zavisnosti od toga da li je neko preminuo u zrelijem dobu ili veoma mlad.

Na Pobusani ponedjeljak sveštenici služe parastose ili pomene na groblju, pa bi, uz farbana jaja trebalo ponijeti i flašicu crnog vina za prelivanje grobova.

Pročitajte više

Његова светост патријарх српски Порфирије служио парастос у Доњој Градини

Banja Luka

Patrijarh Porfirije danas u posjeti Pravnom fakultetu u Banjaluci

4 h

0
Палачинке с јагодама и кремом. Савршен рецепт за што укусније и сочније палачинке

Savjeti

Koliko jaja ide u smjesu za palačinke? Ovo je prava mjera za savršeno tijesto

4 h

0
Лавовима се спрема изненађење, а ракове очекују трошкови у кући

Društvo

Lavovima se sprema iznenađenje, a rakove očekuju troškovi u kući

4 h

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Ekonomija

Cijene nafte ponovo skaču, ovo je razlog

4 h

0

Više iz rubrike

Лавовима се спрема изненађење, а ракове очекују трошкови у кући

Društvo

Lavovima se sprema iznenađenje, a rakove očekuju troškovi u kući

4 h

0
Граница

Društvo

Vozači strpljenje! Velike gužve na granicama

16 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Društvo

"Dobro je zatreslo": Zemljotres u BiH

16 h

0
МУП Српске о комеморативном скупу у Доњој Градини: Присуствовало око 14.000 људи

Društvo

MUP Srpske o komemorativnom skupu u Donjoj Gradini: Prisustvovalo oko 14.000 ljudi

18 h

0

