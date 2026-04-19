"Dobro je zatreslo": Zemljotres u BiH

Zemljotres jačine tri stepena po Rihteru pogodio je šire područje Sarajeva.

Prema izvještaju Evropskog seizmološkog centra (EMSC) zemljotres je registrovan na dubini od pet kilometara.

Epicentar je zabilježen 16 kilometara istočno od Sarajeva.

Svjedočenja građana na EMSC-u govore: "Dobro zadrma, nakratko", "Zatreslo dobro", "Bistrik, Stari Grad, dobro se osjetilo, kao da neko udara u bubnjeve, više uzastopnih udara, u valovima, od pravca Vjećnice prema Trebeviću", "Tri sekunde trajao, dobro zatreslo", "Tresnulo" ...

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, prenosi Kliks.