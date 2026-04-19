Logo
Large banner

"Dobro je zatreslo": Zemljotres u BiH

Autor:

19.04.2026 19:09

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres jačine tri stepena po Rihteru pogodio je šire područje Sarajeva.

Prema izvještaju Evropskog seizmološkog centra (EMSC) zemljotres je registrovan na dubini od pet kilometara.

Epicentar je zabilježen 16 kilometara istočno od Sarajeva.

Svjedočenja građana na EMSC-u govore: "Dobro zadrma, nakratko", "Zatreslo dobro", "Bistrik, Stari Grad, dobro se osjetilo, kao da neko udara u bubnjeve, više uzastopnih udara, u valovima, od pravca Vjećnice prema Trebeviću", "Tri sekunde trajao, dobro zatreslo", "Tresnulo" ...

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Sarajevo

potres

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner