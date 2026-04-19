U Trebinju je u 44. godini života preminula direktor Muzičke škole “Trebinje” Jovana Marić.
Marićeva je rođena je 1982. godine.
Bila je magistar crkvene horske muzike i dirigent Hora “Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški”.
Direktor Muzičke škole “Trebinje” bila je od 2024. godine.
Jovana Marić biće sahranjena na groblju u selu Poljice – Petrovo polje, u ponedjeljak, 20. aprila.
