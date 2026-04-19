Dodik: Zašto nema ambasadora EU u Donjoj Gradini? Ko vam smeta?

"Danas niti sam razočaran, niti želim da neko shvati da naglašavam. Poslali smo pozive svim predstavnicima evropskih zemalja. Nismo željeli da ovo bude politika, ovo je istina. Na ovom mjestu ne možete da gradite neke politike sukoba ili isključivanja. Danas ovdje nema ambasadora EU. Zašto? Prošle godine nisu htjeli doći jer ne poštujemo Šmita. Ne poštujemo ga ni ove godine. Lažno je tu, čini nam zlo i čini sve što može da podredi Srbe muslimanskom narodu u Sarajevu. Zašto danas niste tu? Zato što su neki drugi ljudi ovdje? Zato što se ne slažete sa politikom Republike Srpske? Ili politikom Donalda Trampa? Ili se možda ne slažete sa Izraelom? Sram vas bilo! Ovdje je stradalo 500.000 Srba, ubijeno je 700.000 ljudi. Gledate sada televiziju, pa ćete doći sutra da položite vijence. Ne, mi ovo obilježavamo danas. Moramo da govorimo jer kada ćutimo, drugi misle da su u pravu. Ne smijemo da ćutimo, jer vapaj onih koji nikada nisu ništa imali i bili su ubijeni nisu izgubili svoje dostojanstvo. Jedino što im je ostalo je dostojanstvo. Mi danas imamo Republiku Srpsku, Srbiju i dostojanstvo. Naučili smo šta znači imati državu kao zalog slobode", rekao je Dodik i poručio:

"Je l' mislite da će ova mlada generacija koja je više opredijeljena patriotizmu i Republici Srpskoj, nego aktuelne i starije generacije, mislite da će vam dozvoliti da nas pokorite? Da ćemo zbog male apanaže koju šaljete iz EU mi izgubiti dostojanstvo i reći vam radite nam šta hoćete. Vidjeli smo kako vi radite kad hoćete", rekao je Dodik.

On je poručio da je ponosan na činjenicu da su prijatelji koji su govorili u Donjoj Gradini naglasili da se ovaj zločin ne smije zaboraviti.

"Pričati ovdje o stradanju na današnji dan je ponavljati poznate istine o kojima najviše govori tišina ovoga prostora. Mjesta gdje su umirali i ubijani samo zato što su imali svoj identitet, ime i prezime, svoju vjeru. Nije im oprošteno što su rođeni kao dio srpske, jevrejske i romske zajednice. Nije im oprošteno zato što su željeli da žive, što svi roditelji nisu stigli da odbrane djecu koja su im ubijena ovdje", rekao je Dodik.

On je podsjetio na ustaške zločine kojima su pokrovitelji bili fašisti i nacisti.

"Negdje u toku rata, vodeći muslimanski prvaci iz Sarajeva pišu Hitleru 'dragi Fireru očekivali smo da ćemo biti pokoreni od vas kako bismo pokazali da pripadamo pokretu koji želi da napravi čistu zemlju. Ti muslimani tog vremena imali su svoju adresu u Njemačkoj, a čini mi se da i ovi danas muslimani imaju adresu samo Šmitu. Samo su se promijenile metode. Tada su dolazili helikopterima, a danas dolaze na podmukao način. Zato je naše uvjerenje da je Bajdenova Amerika bila za nas loša, blizu zločina koji je činila nad nama šaljući nam spodobu Šmita da bi nam on nametao zakone i kreirao rješenje i poručio, da moji preci prije 80 godina nisu uspjeli da odlučuju umjesto vas, ja sam došao da odlučujem umjesto vas", rekao je Dodik.