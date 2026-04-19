Hercog: Donja Gradina podsjetnik na zlo i simbol borbe protiv bezrazložne mržnje

Predsjednik Izraela Isak Hercog poručio je danas da je Donja Gradina podsjetnik na zlo koje je činjeno u ime mržnje, ali i simbol neophodnosti borbe protiv svih oblika bezrazložne mržnje i režima koji je otvoreno podstiču.

On je naveo da je jedini zločin hiljada i hiljada ubijenih Srba, Jevreja i Roma u sistemima jasenovačkih logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj /NDH/ bio to što su se usudili da postoje.

"Istorija nas je naučila da nikada ne smijemo dozvoliti da zla i govor mržnje prođu nekažnjeno, jer se u suprotnom mogu ponoviti. Nažalost, čak i danas postoji ubilački režim, koji neskriveno prijeti miroljubivim narodima širom svijeta", istakao je Hercog u video poruci objavljenoj na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u Donjoj Gradini.

Hercog je naglasio da je rukovodstvo Islamske Republike Iran još jednom pokazalo da im je uništenje Izraela važnije od dobrobiti sopstvenih građana.

"Decenijama su gradili imperiju zla i terora, zato je naša dužnost da se borimo protiv njih i njihovih sila tame. Naša obaveza je da čuvamo sjećanje na sve ubijene u holokaustu i da osiguramo budućnost jevrejskog naroda, preduzimanjem odlučnih koraka protiv onih koji danas prijete našoj naciji", istakao je Hercog.

On je pozvao na zajedničku borbu protiv svih oblika mržnje i diskriminacije, te borbu za čuvanje sjećanja na prošlost koja ne smije biti zaboravljena.

U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 djece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.