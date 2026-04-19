Izaslanik Donalda Trampa u Donjoj Gradini: Ko je Jehuda Kaplun?

Autor:

ATV
19.04.2026 13:40

Ko je Jehuda Kaplun?
Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH došao je i specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun.

Ko je Jehuda Kaplun?

Jehuda Kaplun (Yehuda Kaplun) je američki rabin, biznismen i politički aktivista, poznat po svom angažmanu u jevrejskoj zajednici i bliskim vezama sa političkim krugovima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kaplun pripada pokretu Chabad-Lubavitch, jednoj od najvećih hasidskih organizacija na svijetu, i djeluje kao rabin koji se bavi vjerskim, obrazovnim i humanitarnim radom. Pored toga, aktivan je i u poslovnom sektoru, gdje je povezan sa više kompanija i projekata.

Cvijanović sa Kaplunom u Donjoj Gradini: Odajemo počast žrtvama Jasenovca

U javnosti je posebno prepoznatljiv po svojoj bliskosti sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Kaplun je bio dio šire mreže jevrejskih i pro-izraelskih savjetnika i donatora koji su podržavali Trampovu politiku, posebno u periodu njegovog mandata od 2017. do 2021. godine.

Njegova uloga nije bila formalno institucionalna unutar administracije, ali je učestvovao u političkim i društvenim događajima povezanim sa Trampom, uključujući prikupljanje sredstava, javnu podršku i umrežavanje sa uticajnim krugovima. Takođe je bio aktivan u promovisanju odnosa između SAD i Izraela, što je bilo jedno od ključnih pitanja Trampove spoljne politike.

Kaplun se često pojavljuje u kontekstu političkog aktivizma američkih Jevreja koji podržavaju Republikansku stranku, te predstavlja sponu između religijskih zajednica, biznisa i politike.

Iako nije šire poznat u masovnim medijima kao vodeća javna figura, njegov uticaj se ogleda u neformalnim kanalima – prije svega kroz mrežu kontakata, finansijsku podršku i savjetodavnu ulogu unutar konzervativnih krugova u SAD.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Jehuda Kaplun

specijali izaslanik

Donald Tramp

Donja Gradina

